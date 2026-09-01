Burak Çelik’ten eşi Ece Bayrak’a romantik doğum günü mesajı: “İyi ki doğmuşsun be sevgilim”
Burak Çelik, eşi Ece Bayrak’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Eşi ve çocuklarıyla çekilen kareleri yayınlayan ünlü oyuncu, “Benim karım, yoldaşım, en iyi arkadaşım, çocuklarımın anası... Seni çok seviyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.
'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı yapımda rol alan Burak Çelik, şimdilerde yeni projesi 'Haysiyet' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
ROMANTİK KUTLAMA
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez eşi Ece Bayrak için yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.
26 Aralık 2024'te Karadağ'da düzenlenen nikah töreniyle Ece Bayrak ile hayatını birleştiren Burak Çelik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
DUYGUSAL NOTLA PAYLAŞTI
Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen aile karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü duygusal not ise dikkat çekti.
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN BE SEVGİLİM"
Burak Çelik, eşine şu sözlerle seslendi:
"İyi ki doğmuşsun be sevgilim! Benim karım, yoldaşım, en iyi arkadaşım, çocuklarımın anası... Seni çok seviyorum, iyi ki varsın!"
Çelik'in romantik mesajı ve aile pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
NE OLMUŞTU?
Burak Çelik ile Ece Bayrak, evliliklerinin ardından ilk çocuklarını 8 Ağustos'ta kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz dönemde ikinci kez bebek beklediklerini açıklamış, dünyaya gelecek çocuklarının kız olduğunu duyurmuştu.
Doğuma kısa süre kala heyecanını takipçileriyle paylaşan Burak Çelik, eşiyle çekilen karesine "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı" notunu düşmüştü.