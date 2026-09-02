Melisa Aslı Pamuk’tan 91 milyonluk poz! Baştan aşağı servet: Tek karede lüksün zirvesine çıktı
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. 70 milyon TL’lik Lamborghini Urus, 10 milyon TL’lik saati, 1 milyon TL’lik Hermès çantası ve milyonluk tektaşıyla poz veren ünlü oyuncunun tek karedeki lüksünün toplam değeri 91 milyon TL’yi buldu.
Melisa Aslı Pamuk, lüks yaşantısıyla bir kez daha tüm bakışları üzerine çekti. Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
SERVET DEĞERİNDEKİ AKSESUARLAR
Siyah saten elbisesiyle zarafet saçan Pamuk'un, asıl dikkat çeken yanı ise üzerindeki servet değerindeki aksesuarları ve bindiği milyon liralık lüks aracı oldu. Gözden kaçmayan detaylar, lüks modanın zirvesini gözler önüne serdi.
Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre Pamuk'un poz verdiği araç, turuncu ve siyah özel deri iç tasarımıyla dikkat çekerken Türkiye'deki güncel piyasa değeri tam 70 milyon TL 'Lamborghini Urus' olduğu anlaşıldı.
90 MİLYONLUK FOTOĞRAF
Direksiyondaki bu lüks canavarın yanı sıra güzel oyuncunun bileğindeki Patek Philippe Nautilus model pembe altın saat adeta dudak uçuklattı; zira bu saat güncel lüks pazarında tam 10 milyon TL değerinde...
Kombinini lüks ikinci el piyasasında tam 1 milyon TL değere sahip nadir bir Hermès Kelly çanta ile tamamlayan Pamuk'un parmağındaki devasa tektaş ise gözleri aldı.
YÜRÜYEN SERVET
Yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen oval kesim pırlanta yüzüğün değerinin, kalitesine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arası olduğu biliniyor.
Aracından saatine, çantasından yüzüğüne kadar tek bir kareye sığdırdığı gösterişli yaşamının toplam bedeli tam 91 milyon TL'yi bulan Pamuk'un fotoğraflarının "Yürüyen servet" dedirtti.
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