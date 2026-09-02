Melisa Aslı Pamuk’tan 91 milyonluk poz! Baştan aşağı servet: Tek karede lüksün zirvesine çıktı

YÜRÜYEN SERVET

Yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen oval kesim pırlanta yüzüğün değerinin, kalitesine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arası olduğu biliniyor.

Aracından saatine, çantasından yüzüğüne kadar tek bir kareye sığdırdığı gösterişli yaşamının toplam bedeli tam 91 milyon TL'yi bulan Pamuk'un fotoğraflarının "Yürüyen servet" dedirtti.