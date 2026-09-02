Vedat Milor’a 9 bin avroluk tanıtım iddiası! İşletmeci tek tek anlattı

İstanbul Erenköy'deki bir işletmenin sahibi, Milor ve ekibiyle tanıtım için 9 bin avro karşılığında anlaştığını ancak çekim yapılmasına rağmen paylaşımların yayımlanmadığını öne sürdü. Kamuoyuna yansıyan iddialar, Milor'un restoranlarla ticari ilişkisi olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.

Gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden Vedat Milor, bu kez yemek yorumlarıyla değil, hakkında ortaya atılan dikkat çekici bir iddiayla gündemde.

Vedat Milor (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

9 BİN AVROLUK TANITIM İDDİASI

Günaydın'dan Ömer Karahan 2 Eylül 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Vedat Milor hakkında ortaya atılan 9 bin avroluk tanıtım iddiası, sıradan bir reklam anlaşmazlığından daha büyük bir mesele. Çünkü bir yemek eleştirmeninin sattığı asıl ürün videosu değil, güvenilirliğidir. O güven bir kez zedelendiğinde, masaya gelen her tabak şüpheyle karşılanır.

Vedat Milor yıllardır bir lokantaya giriyor, tadına bakıyor ve hükmünü veriyor. Biz de dinliyoruz. Çünkü karşımızdaki kişinin hesabı işletmeye değil, okura ve izleyiciye verdiğini düşünüyoruz. Yemeği beğendiğinde gerçekten beğendiğine, eleştirdiğinde de arkasında başka bir hesap bulunmadığına inanıyoruz.



Bir yemek eleştirmeninin bütün sermayesi budur: "Güven."