Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız nişan sonrası tatile çıktı! Yeni karelerine beğeni yağdı
'Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Yüzükleri taktıktan günler sonra tatile çıkan ünlü oyuncu, seyahatten yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Türkoğlu'nun pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Güzel oyuncu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz dönemde evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.
İTALYA'DA ROMANTİK TEKLİF
Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na İtalya'da romantik bir evlenme teklifinde bulunmuş, Türkoğlu da bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.
Mutluluklarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çift, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.
TATİLDEN YENİ KARELER
Yüzükleri takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişan töreninden günler sonra soluğu tatilde aldı.
Yoğun geçen dönemin ardından dinlenmeye çekilen Türkoğlu, tatilinden yeni karelerini de Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
DOĞAL VE NEŞELİ HALLER
Ünlü oyuncunun seyahat sırasında verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Doğal ve neşeli halleriyle dikkat çeken Türkoğlu'nun karelerine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.