A.B.İ.’ye bomba transfer! İki ünlü isim kadroda
atv’nin sevilen dizisi A.B.İ., yeni sezon öncesi kadrosuna iki dikkat çekici ismi dahil ederek heyecanı artırıyor. Başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ, dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Aksoy’un hayat vereceği Rüya karakterinin duygusal hikayesi merak uyandırırken, Üstündağ’ın canlandıracağı Saruhan ise Doğan’la girişeceği güç mücadelesiyle dizide dengeleri değiştirecek.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaşacağı A.B.İ. dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. atv'nin sevilen dizisi, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yeni sezon öncesi kadrosunu iki güçlü isimle daha genişletiyor.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ dahil oldu.
A.B.İ.'YE YILDIZ YAĞMURU
Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dizide narin, zarif ve duygusal dünyasıyla öne çıkan Rüya karakterine hayat verecek. Yaşadığı ağır kayıplar ve düş kırıklıklarının ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Rüya; saflığı, aşka olan sarsılmaz inancı ve çevresine saçtığı ışıkla hikayeye farklı bir renk getirecek.
Ancak sevdiği insanlara duyduğu koşulsuz güven, zamanla onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirecek. Rüya'nın yaşadıklarıyla geçireceği büyük değişim, yeni sezonda izleyicinin merakla takip edeceği hikayelerden biri olacak.
KADROYA İKİ FLAŞ İSİM
Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide hırsı, zekası ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Geçmişin zorluklarından sıyrılarak kendi imparatorluğunu kuran Saruhan, soğukkanlı duruşu ve sarsılmaz ilkeleriyle hikayenin en kilit figürlerinden biri olacak.
Saruhan'ın karanlık geçmişi ve Doğan ile arasında başlayacak amansız güç mücadelesi, dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak. Mustafa Üstündağ'ın hayat vereceği Saruhan karakterinin dengeleri nasıl altüst edeceği şimdiden merak konusu. A.B.İ. yeni sezonu yakında atv'de.
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