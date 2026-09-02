A.B.İ.’ye bomba transfer! İki ünlü isim kadroda

Mustafa Üstündağ’ın canlandıracağı Saruhan, dengeleri altüst edecek.

KADROYA İKİ FLAŞ İSİM

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide hırsı, zekası ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Geçmişin zorluklarından sıyrılarak kendi imparatorluğunu kuran Saruhan, soğukkanlı duruşu ve sarsılmaz ilkeleriyle hikayenin en kilit figürlerinden biri olacak.



Saruhan'ın karanlık geçmişi ve Doğan ile arasında başlayacak amansız güç mücadelesi, dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak. Mustafa Üstündağ'ın hayat vereceği Saruhan karakterinin dengeleri nasıl altüst edeceği şimdiden merak konusu. A.B.İ. yeni sezonu yakında atv'de.