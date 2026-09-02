Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü

Oyunculuk ve akademik hayatını bir arada götüren Atılgan, bu kez aldığı ödülle adından söz ettirdi. Türk Fizik Derneği tarafından verilen 2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu, bu gelişmeyle sanat ve bilimin bir araya geldiği dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Zeynep Atılgan'ın fizik öğrencisi olması, hayranları için de dikkat çekici bir detay oldu. (Görsel: Sosyal medya)

FADİME'DEN BİLİM DÜNYASINA UZANAN BAŞARI

Taşacak Bu Deniz dizisindeki Fadime rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan Zeynep Atılgan, ekran başarısının yanında üniversite eğitimini de sürdürüyor. İngilizce Fizik Bölümü öğrencisi olan Atılgan'ın bu alana duyduğu ilgi, aldığı ödülle birlikte yeniden gündeme geldi.

Türk Fizik Derneği'nin takdim ettiği "2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü", genç oyuncunun sanatla bilimi aynı anda hayatında taşımasına dikkat çekti. Atılgan böylece yalnızca oyunculuk çalışmalarıyla değil, akademik ilgisiyle de adından söz ettirdi.

Zeynep Atılgan, sanat ve bilimi buluşturan çalışmalarıyla 2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü'ne layık görüldü.

OYUNCULUK VE FİZİK EĞİTİMİNİ BİRLİKTE SÜRDÜRÜYOR

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Atılgan, bir yandan ekran projelerinde yer alırken diğer yandan fizik eğitimine devam ediyor. İki farklı alandaki çalışmalarını birlikte sürdüren oyuncunun bu yönü, aldığı özel ödülle daha fazla görünürlük kazandı.

Sanat ile bilimin birbirinden tamamen ayrı alanlar olmadığına vurgu yapan ödül, Atılgan'ın kariyerindeki farklı yönleri de bir araya getirmiş oldu.

Zeynep Atılgan, oyunculuk ve fizik eğitimini birlikte sürdürerek sanat ile bilimi buluşturuyor.

"MERAK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Aldığı ödülün kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Zeynep Atılgan, fizik öğrencisi olduğunu hatırlatarak sanat ve bilim arasındaki ortak noktaya dikkat çekti.

"Bu ödülü almak benim için çok özel. Çünkü aynı zamanda ben de bir fizik öğrencisiyim. Fizik ve sanat ne kadar ayrı gözüküyor olsa da aslında ikisinin de temelinde aynı anlam var: Merak. Biri insanı merak ediyor, biri evreni."

Genç oyuncu, ödülü izleyicilerden aldığı için ayrıca mutlu olduğunu ifade etti. Atılgan, bu özel duyguyu ise "Çünkü hayatımda iki farklı dünyayı aynı yerde gibi hissettiren bir duygu benim için" sözleriyle dile getirdi.

Zeynep Atılgan, sanat ve bilimin ortak noktasının merak olduğunu vurguladı.

Zeynep Atılgan kimdir? Zeynep Atılgan 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir. 2018 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.