Cem Yılmaz anjiyo oldu! ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Prof. Dr. Ercan Akşit'ten yeni açıklama: "Espri yapıyor gayet iyi bir şekilde"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu

"ESPRİ YAPIYOR GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE"

Ziyaretin ardından açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık'ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesinde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor. O anda zaten Ayvacık'tan haber bize ilk geldiği anda biz gerekli acil servisi, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Cem Bey'i hızlıca karşılıyoruz. Hemen müdahale ediliyor. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor.

Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde. Tabii sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihaz sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan.

Servise alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla tabii ki müdahale ettik. Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Hastanesi tüm hekimleriyle birlikte bu konuda müdahale oldu. Ben hocalarımıza en başta emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada tabii ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bey'le de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz" dedi.