Cem Yılmaz anjiyo oldu! ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Prof. Dr. Ercan Akşit'ten yeni açıklama: "Espri yapıyor gayet iyi bir şekilde"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olmasının ardından durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının tedavisi koroner yoğun bakımda sürüyor. Rektörlük ve doktor heyetinin ziyaret ettiği Yılmaz'ın bilincinin açık olduğu, genel sağlık durumunun iyileştiği ve hatta neşeli tavırlar sergilediği belirtildi.
Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Buradan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
40 DAKİKADA BALON VE STENT İŞLEMİ
Cem Yılmaz'a, el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlem yapıldı. Cem Yılmaz'ın tedavisine ÇOMÜ Hastanesinde devam ediliyor.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Oğuz Ünal ve Prof. Dr. Ercan Akşit ile Cem Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"ESPRİ YAPIYOR GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE"
Ziyaretin ardından açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık'ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesinde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor. O anda zaten Ayvacık'tan haber bize ilk geldiği anda biz gerekli acil servisi, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Cem Bey'i hızlıca karşılıyoruz. Hemen müdahale ediliyor. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor.
Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde. Tabii sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihaz sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan.
Servise alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla tabii ki müdahale ettik. Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Hastanesi tüm hekimleriyle birlikte bu konuda müdahale oldu. Ben hocalarımıza en başta emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada tabii ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bey'le de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz" dedi.
"BİR İKİ GÜN İÇİNDE DE SAĞLICAKLA EVİNE UĞURLARIZ"
Cem Yılmaz'a anjiyo olup, stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ise, "Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız" diye konuştu.
MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
CAN YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Can Yılmaz "Cem Yılmaz'ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.
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ANJİYOYU GERÇEKLEŞTİREN PROF. DR. AKŞİT: ŞU AN DURUMU STABİL
Cem Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.
Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akşit, şunları söyledi:
"Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir, durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz, kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey'e."