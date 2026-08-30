MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Oğulları Atlas’la ilk aile pozları
MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ile eşi Burcu Doğramacı, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek bebeklerine Atlas adını veren çift, oğullarıyla ilk aile pozlarını sosyal medyada paylaştı. Burcu Doğramacı, “İyi ki bizi seçtin Atlas’ım” sözleriyle duygularını ifade etti.
MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda finalde Barbaros Yoloğlu'nu geride bırakarak şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
OĞULLARI ATLAS DÜNYAYA GELDİ
İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Serhat Doğramacı ve Burcu Doğramacı'nın heyecanlı bekleyişi sona erdi.
Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine Atlas adını verdi. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Doğramacı çifti, oğullarıyla çekilen ilk karelerini de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
"HAYATIMIZIN EN GÜZEL 10 GÜNÜ"
Doğumun ardından yeni hayatlarına alışmaya başlayan çiftten Burcu Doğramacı, Atlas'la geçirdikleri ilk günlerden kareleri yayımladı.
Doğramacı, paylaşımına şu notu düştü:
"Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım."
AİLE POZLARINA YORUM YAĞDI
Serhat ve Burcu Doğramacı'nın bebekleri Atlas ile verdikleri mutlu aile pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Paylaşımın altına "Allah analı babalı büyütsün", "Hayırlı, sağlıklı ömrü olsun" ve "Hoş geldin Atlas" gibi çok sayıda tebrik mesajı geldi.