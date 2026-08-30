MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oldu: Oğulları Atlas’la ilk aile pozları

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL 10 GÜNÜ"

Doğumun ardından yeni hayatlarına alışmaya başlayan çiftten Burcu Doğramacı, Atlas'la geçirdikleri ilk günlerden kareleri yayımladı.

Doğramacı, paylaşımına şu notu düştü:

"Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım."