Emre Altuğ 2 yıllık sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ilk kez poz verdi! "Görüntülenmek istemiyorum" diyordu
Çağla Şıkel ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yaklaşık iki yıldır sır gibi sakladığı sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ilk kez birlikte poz verdi. Çiftin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, gözler eski eş Çağla Şıkel'in hamlesine çevrildi.
Çağla Şıkel ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve 2015 yılında yollarını ayıran Emre Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu özel hayatıyla yeniden magazin gündemine oturdu. Bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan ünlü sanatçı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ilk kez yan yana poz verdi.
ŞIK DAVETTE GÖZ ALICI İKİLİ
Şimdiye kadar kameralardan ve sosyal medyadan uzak bir ilişki yürütmeyi seçen çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez birlikte objektiflere gülümsedi. Emre Altuğ'un siyah ceket ve beyaz gömlek tercihiyle yakaladığı klas şıklığa, sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil iddialı kırmızı elbisesi ve zarif takılarıyla eşlik etti. Yan yana oturarak samimi bir poz veren ikilinin neşeli ve uyumlu halleri gözlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA "ÇOK YAKIŞMIŞLAR" YORUMLARI
Kısa sürede magazin sayfalarına düşen ve sosyal medyada hızla yayılan kare, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Fotoğrafın altına peş peşe mesajlar yazan kullanıcılar "Çok yakışmışlar", "Nazar değmesin", "Harika bir çift olmuşlar" yorumlarında bulundu.
GÖZ ÖNÜNDE OLMAK İSTEMİYORDU
Bir süredir hayatında biri olduğunu kabul eden ancak sevgilisinin kimliğini ve yüzünü gizleyen Emre Altuğ, ilişkisini daha sakin yaşamayı tercih ediyordu. Ünlü şarkıcı, geçen yıl ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum."
ÇAĞLA ŞIKEL HAMLESİ YENİDEN GÜNDEMDE
İki yıllık gizlilik kuralını bozan çiftin bu karesi gündemi sarsarken, Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'in hamlesi de tekrar hatırlandı. Şıkel'in daha önce Pınar Yüzbaşıgil'i sosyal medyada takip ettiği, ancak bir süre önce takip etmeyi bıraktığı detaylar arasında yer alıyor.Sır gibi sakladığı sevgilisi kim?