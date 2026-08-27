Emre Altuğ 2 yıllık sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil ile ilk kez poz verdi! "Görüntülenmek istemiyorum" diyordu

Ünlü şarkıcı ilişkisi hakkında sık sık açıklama yapsa da sevgilisinin kimliğini gizliyordu.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAK İSTEMİYORDU

Bir süredir hayatında biri olduğunu kabul eden ancak sevgilisinin kimliğini ve yüzünü gizleyen Emre Altuğ, ilişkisini daha sakin yaşamayı tercih ediyordu. Ünlü şarkıcı, geçen yıl ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum."