Melike Şahin’den doğum öncesi imaj değişikliği! Saçlarını kısacık kestirdi

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden Melike Şahin, dillere dolanan şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Şahin, evlendiği dönemde eşi Sedat Arpalık ile arasındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündeme gelmiş, yapılan yorumlara yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

"O Ses Türkiye 2025" yarışmasında jüri koltuğunda oturarak geniş kitlelere ulaşan ünlü şarkıcı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Şimdilerde ise ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melike Şahin, hamileliği boyunca konserlerine devam etti. Ünlü şarkıcı, konser maratonunda son olarak İstanbul Harbiye'de sevenleriyle buluştu.

Erkek bebek bekleyen ve doğum için gün sayan Şahin, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Doğum öncesinde saçlarını kısacık kestiren ünlü isim, yeni görünümünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.