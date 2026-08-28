Şarkıcı Atiye kızıyla birlikte Kur’an dersleri alıyor! Arapçayı ilerletti
Şarkıcı Atiye, eşi Erol Sebebci ile birlikte aile hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Üç çocuklarını sosyal medyanın olumsuzluklarından uzak, geleneklerine ve manevi değerlere bağlı şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen çift, çocuklarının akaid ve ilmihal dersleri aldığını belirtti. Atiye ise kızıyla birlikte Kur’an-ı Kerim derslerine başladığını ve artık okuyabildiğini söyledi.
Şarkıcı Atiye, Kağıthane'de gerçekleşen klip çekimlerinde eşi Erol Sebebci ile birlikte aile yaşamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
GELENEKSEL İLE MANEVİ DEĞERLERE VERİLEN ÖNEM
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre üç çocuk sahibi olan çift, çocuklarını sosyal medyanın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştıklarını ve aile içinde geleneksel ile manevi değerlere önem verdiklerini anlattı.
Atiye, çocuklarına kendi yaşam biçimlerini ve değerlerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz nasıl yaşamak istiyorsak, nasıl hissediyorsak çocuklarımıza da öyle aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"KIZIMLA BİRLİKTE KUR'AN-I KERİM DERSLERİ ALIYORUZ"
Aile hayatlarından söz eden Atiye, kızıyla birlikte Kur'an-ı Kerim dersleri aldığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Kızımla birlikte Kur'an-ı Kerim dersleri alıyoruz. Arapçayı epey ilerlettim ve artık okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.
Atiye ve Erol Sebebci ayrıca çocuklarının akaid ve ilmihal dersleri de aldığını ifade etti.
"MANEVİYAT OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
Erol Sebebci de çocuklarının yetiştirilmesinde manevi değerlerin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
Sebebci, "Maneviyat olmadan hiçbir şey olmaz" sözleriyle aile olarak benimsedikleri yaklaşımı özetledi.
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