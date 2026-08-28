Şarkıcı Atiye kızıyla birlikte Kur’an dersleri alıyor! Arapçayı ilerletti

Atiye ve eşi Erol Sebebci (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

GELENEKSEL İLE MANEVİ DEĞERLERE VERİLEN ÖNEM

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre üç çocuk sahibi olan çift, çocuklarını sosyal medyanın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştıklarını ve aile içinde geleneksel ile manevi değerlere önem verdiklerini anlattı.

Atiye, çocuklarına kendi yaşam biçimlerini ve değerlerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz nasıl yaşamak istiyorsak, nasıl hissediyorsak çocuklarımıza da öyle aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.