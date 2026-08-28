Şükran Ovalı kızı Mihran Ela ile paylaştı: Nazar boncuğu detayı dikkat çekti

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Şükran Ovalı, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman takipçilerini sevindiren paylaşımlara imza atıyor.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Geçtiğimiz hafta 8. yaşına giren kızı Mihran Ela ile yeni bir karesini yayınlayan ünlü oyuncu, fotoğrafa eklediği detayla sosyal medyada ilgi odağı oldu.