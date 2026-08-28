Şükran Ovalı kızı Mihran Ela ile paylaştı: Nazar boncuğu detayı dikkat çekti
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki kızı Mihran Ela ile çekildiği samimi yeni karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun kızının üzerine eklediği nazar boncuğu emojisi ve anne-kızın şaşırtan benzerliği takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Şükran Ovalı, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman takipçilerini sevindiren paylaşımlara imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta 8. yaşına giren kızı Mihran Ela ile yeni bir karesini yayınlayan ünlü oyuncu, fotoğrafa eklediği detayla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
NAZAR BONCUĞU DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile yan yana çekildiği sıcak kareyi Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden paylaştı. Paylaşımına The Rolling Stones grubunun "My Girl" (Benim Kızım) şarkısını ekleyen ünlü oyuncu, kızının kıyafetinin üzerine yerleştirdiği dev nazar boncuğu emojisiyle dikkat çekti. Kızını nazar olasılığına karşı korumak isteyen Ovalı'nın bu hassas dokunuşu takipçilerinin takdirini topladı.
ANNE-KIZIN BENZERLİĞİNE YORUM YAĞDI
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımda, 8 yaşındaki Mihran Ela'nın güzelliği ve annesine olan benzerliği öne çıktı.
Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları, "Annesinin kopyası", "Güzelliğini tamamen annesinden almış" ve "Maşallah nazar değmesin" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.