Magazin dünyasında aylardır süren "Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi kim?" bilmecesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının "İzin verin ben yaşayayım" diyerek üzerine titrediği o ismin, koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil olduğu öne sürüldü.
18 AYDIR KÖŞE BUCAK!
Yeni albüm röportajında "1,5 senedir hayatımda biri var" itirafıyla bombayı patlatan Altuğ'un, bu ilişkiyi kameralardan uzakta yürütmek için büyük çaba sarf ettiği biliniyor. Ancak magazin kulislerinden sızan son iddialar, 18 aylık bu sessiz aşkın kahramanını gün yüzüne çıkardı.
ESKİ EŞTEN "TAKİPLİ" ONAY!
İddiaların en can alıcı noktası ise sosyal medyada yakalandı. Emre Altuğ'un eski eşi ve çocuklarının annesi Çağla Şıkel'in, şarkıcının yeni aşkı olduğu iddia edilen Pınar Yüzbaşıgil'i sosyal medyadan takip ettiği görüldü.
Bu detay, magazin dünyasında "Aşk belgelendi mi?" sorusunu akıllara getirirken, gözler ikilinin yıllardır süren sarsılmaz dostluğuna çevrildi.
2015 yılında yollarını ayırmalarına rağmen Türkiye'nin örnek çiftleri arasında gösterilen Altuğ ve Şıkel, boşandıktan sonra dost kalmayı başaran nadir isimlerden. Uzay ve Kuzey adındaki iki oğulları için her özel günde bir araya gelen, doğum günlerinden mezuniyetlere kadar her anı birlikte paylaşan ikilinin bu medeni duruşu, yeni iddiaların da "onaylı" karşılandığı yorumlarını beraberinde getirdi. Çağla Şıkel'in bu hamlesi, eski eşinin mutluluğuna duyduğu saygının bir nişanesi olarak yorumlandı.