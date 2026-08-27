Melis Sezen’den deniz kenarında dans şov: Dalgaların arasında ritme ayak uydurdu!

Ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmek için tatil beldelerini tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.