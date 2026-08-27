Melis Sezen’den deniz kenarında dans şov: Dalgaların arasında ritme ayak uydurdu!
Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatilinden yeni görüntüleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, deniz kenarında yaptığı neşeli dans videosuyla kısa sürede gündem oldu.
Ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmek için tatil beldelerini tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
DALGALARA KARŞI DANS ETTİ
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden günlük hayatına ve tatil anlarına dair sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen, son olarak deniz kenarında çekilen neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Beyaz kombini ve enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncu, dalgaların arasında ritme ayak uydurarak dans etti.
Kısa sürede yoğun ilgi gören video, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan Melis Sezen, doğal ve neşeli tavırlarıyla çok konuşuldu.
AYNADA SELFİE!
Dinlenmek için bulduğu fırsatları değerlendiren ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, bir önceki paylaşımında ayna pozuna yer vermişti.