Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı
Öngörü filminin galasında başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile poz veren Hilal Altınbilek, tercih ettiği gala kombiniyle dijital platformların gündemine oturdu. Şort ve gömlek tercihiyle dikkat çeken oyuncunun sade tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı, Öngörü filminin galası gerçekleşti. Geceye damga vuran detay ise oyuncu Hilal Altınbilek'in tercih ettiği kıyafet oldu.
ŞORT-GÖMLEK KOMBİNİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Serkan Çayoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçerek basına poz veren Hilal Altınbilek, ezber bozan gala stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şık bir gece elbisesi yerine şort ve gömlek kombinini tercih eden ünlü oyuncunun bu seçimi, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
"SOKAK TARZI OLMUŞ" ELEŞTİRİLERİ PEŞ PEŞE GELDİ
Gala fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Ünlü oyuncunun sade seçimini eleştiren bir kesim, "Bu kıyafet bir gala için hiç uygun değil", "Koskoca galaya şortla mı gelinir?" ve "Bayağı sokak tarzı kalmış" şeklinde yorumlar yaptı.
SADELİKTEN YANA OLANLAR OYUNCUYU SAVUNDU
Diğer yandan, ünlü oyuncunun abartıdan uzak, modern ve çabasız şıklığını savunan hayranları da vardı. Altınbilek'in her haliyle büyüleyici göründüğünü belirten takipçileri, şort-gömlek tarzının yenilikçi ve iddialı durduğunu vurgulayan destek mesajları paylaştı.
GALADA EZBER BOZANLAR
Son dönemde hem dünya hem de Türk magazin basınında kırmızı halı kurallarını baştan yazan isimlerin sayısı artıyor. Alışılagelmiş ağır abiyeler ve gösterişli gece elbiseleri yerine daha çabasız, rahat ve sokak stiline yakın tercihler öne çıkmaya başladı. Hilal Altınbilek de bu tercihiyle kırmızı halıda klasik kalıpları yıkan ve ezber bozan isimler arasındaki yerini aldı.