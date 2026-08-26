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Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı

Öngörü filminin galasında başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile poz veren Hilal Altınbilek, tercih ettiği gala kombiniyle dijital platformların gündemine oturdu. Şort ve gömlek tercihiyle dikkat çeken oyuncunun sade tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı

Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı, Öngörü filminin galası gerçekleşti. Geceye damga vuran detay ise oyuncu Hilal Altınbilek'in tercih ettiği kıyafet oldu.

Video Oynatma İkonu Hilal Altınbilek'in şort-gömlek şıklığı gündem oldu

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

ŞORT-GÖMLEK KOMBİNİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Serkan Çayoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçerek basına poz veren Hilal Altınbilek, ezber bozan gala stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şık bir gece elbisesi yerine şort ve gömlek kombinini tercih eden ünlü oyuncunun bu seçimi, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı-3

"SOKAK TARZI OLMUŞ" ELEŞTİRİLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Gala fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Ünlü oyuncunun sade seçimini eleştiren bir kesim, "Bu kıyafet bir gala için hiç uygun değil", "Koskoca galaya şortla mı gelinir?" ve "Bayağı sokak tarzı kalmış" şeklinde yorumlar yaptı.

Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı-4

SADELİKTEN YANA OLANLAR OYUNCUYU SAVUNDU

Diğer yandan, ünlü oyuncunun abartıdan uzak, modern ve çabasız şıklığını savunan hayranları da vardı. Altınbilek'in her haliyle büyüleyici göründüğünü belirten takipçileri, şort-gömlek tarzının yenilikçi ve iddialı durduğunu vurgulayan destek mesajları paylaştı.

Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı-5

GALADA EZBER BOZANLAR

Son dönemde hem dünya hem de Türk magazin basınında kırmızı halı kurallarını baştan yazan isimlerin sayısı artıyor. Alışılagelmiş ağır abiyeler ve gösterişli gece elbiseleri yerine daha çabasız, rahat ve sokak stiline yakın tercihler öne çıkmaya başladı. Hilal Altınbilek de bu tercihiyle kırmızı halıda klasik kalıpları yıkan ve ezber bozan isimler arasındaki yerini aldı.

Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı-6

Hilal Altınbilek ve Gala Tarzı Hakkında Merak Edilenler
Hilal Altınbilek Öngörü galasında ne giydi?
Hilal Altınbilek, başrolünde yer aldığı Öngörü filminin galasında alışılagelmiş gece elbiseleri yerine şort ve gömlekten oluşan sade bir kombin tercih etmiştir.
Hilal Altınbilek ve Gala Tarzı Hakkında Merak Edilenler
Sosyal medya Hilal Altınbilek'in gala tarzına ne tepki verdi?
Kullanıcıların bir kısmı şort-gömlek tercihini "sokak tarzı" ve "galaya uygunsuz" bulurken, bir kısmı ise güzel oyuncunun çabasız şıklığını ve modern tarzını çok beğendi.
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