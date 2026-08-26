Şort-gömlek kombini olay oldu! Hilal Altınbilek’in galadaki tarzına yorum yağdı

Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı, Öngörü filminin galası gerçekleşti. Geceye damga vuran detay ise oyuncu Hilal Altınbilek'in tercih ettiği kıyafet oldu. Hilal Altınbilek'in şort-gömlek şıklığı gündem oldu

Fotoğraflar: Sosyal medya ŞORT-GÖMLEK KOMBİNİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ Serkan Çayoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçerek basına poz veren Hilal Altınbilek, ezber bozan gala stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şık bir gece elbisesi yerine şort ve gömlek kombinini tercih eden ünlü oyuncunun bu seçimi, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan konularından biri haline geldi.