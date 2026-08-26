İlker Aksum’dan kızı Lila'nın geleceği için şok karar: "Engellemek için elimden geleni yapacağım"

53 YAŞINDA BABA OLMAYA DAİR HİSLERİ

Şimdilerde "Altı Üstü İstanbul" dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, daha önce yaptığı açıklamalarda 53 yaşında baba olmanın kendisinde yarattığı duyguları da samimi sözlerle anlatmıştı.

Geç yaşta baba olduğu için bir yandan büyük mutluluk yaşadığını, diğer yandan ise zaman konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Aksum, duygularını şöyle dile getirmişti: