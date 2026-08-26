İlker Aksum’dan kızı Lila'nın geleceği için şok karar: "Engellemek için elimden geleni yapacağım"
atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da rol alan İlker Aksum, kızı Lila'nın geleceği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 53 yaşında baba olan ünlü oyuncu, "Bir ailede bir oyuncu yeter, hayatımız toz pembe değil" diyerek kızının oyuncu olmasını istemediğini dile getirdi.
atv ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum, özel hayatıyla gündeme geldi.
LİLA'NIN GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen ünlü oyuncu, 2025 yılının başında dünyaya gelen kızları Lila ile ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı.
Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde kızları Lila ile geçirdikleri zamanın keyfini çıkarıyor.
Sosyal medyada zaman zaman kızlarının sevimli anlarını takipçileriyle paylaşan İlker Aksum, bu kez Lila'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.İlker Aksum: Kızımın oyuncu olmasını istemiyorum
"BİR AİLEDE BİR OYUNCU YETER"
Kızının ileride oyunculuğu seçip seçmeyeceği konusunda konuşan Aksum, mesleğinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurguladı.
Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Bir ailede bir oyuncu yeter. Bizim hayatlarımız toz pembe görünüyor ama değil. Engellemek için elimden geleni yapacağım ama hepimizden çok ilgi odağı. İleride 'Ben konservatuvar okumak, tiyatro yapmak istiyorum' derse kendisi bilir."
53 YAŞINDA BABA OLMAYA DAİR HİSLERİ
Şimdilerde "Altı Üstü İstanbul" dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, daha önce yaptığı açıklamalarda 53 yaşında baba olmanın kendisinde yarattığı duyguları da samimi sözlerle anlatmıştı.
Geç yaşta baba olduğu için bir yandan büyük mutluluk yaşadığını, diğer yandan ise zaman konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Aksum, duygularını şöyle dile getirmişti:
"Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki? Doğanın kanunu."
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Ünlü oyuncu, bütün endişelerine rağmen kızı Lila'nın hayatına kattığı mutluluğu da her fırsatta dile getiriyor.
Kızından ilk kez "baba" kelimesini duyduğu anı anlatan Aksum, yaşadığı duygusal anları şu sözlerle paylaşmıştı:
"Çok duygusal, çok şaşırtıcı bir andı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağanüstü bir his. Şimdi her gün yaklaşık yüz kez 'baba' diyor. Henüz 'anne' demedi!"