Sahne disiplini mi aşırı tepki mi? Yıldız Tilbe konserinde güvenlik görevlisini eliyle itti!

Kendine has tarzı, enerjisi ve dobralığıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, son konserinde yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Hareketli şarkıları ve kendine özgü danslarıyla seyircisini coşturan ünlü sanatçı, performans sırasında sahne güvenliğiyle yaşadığı gerginlikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.