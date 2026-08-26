Sahne disiplini mi aşırı tepki mi? Yıldız Tilbe konserinde güvenlik görevlisini eliyle itti!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son konserinde güvenlik görevlisiyle yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Dekordan inerken kendisine yardım etmek isteyen güvenlik görevlisini eliyle iten Tilbe'nin o anları kameralara yansıdı.
Kendine has tarzı, enerjisi ve dobralığıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden olan Yıldız Tilbe, son konserinde yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Hareketli şarkıları ve kendine özgü danslarıyla seyircisini coşturan ünlü sanatçı, performans sırasında sahne güvenliğiyle yaşadığı gerginlikle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
GÜVENLİK YARDIM ETMEK İSTEDİ
Konser esnasında sahnedeki dekoratif bir blok platforma çömelerek şarkısını seslendiren Yıldız Tilbe, parçanın ortasında ayağa kalkmak istedi. Bu sırada şarkıcının dengesini kaybetmesinden endişelenen bir güvenlik görevlisi, koluna dokunarak kendisine destek olmaya çalıştı.
ELİYLE GERİ İTTİ
Güvenliğin bu müdahalesinden rahatsız olan Tilbe, yardım teklifini kabul etmeyerek görevliyi eliyle geri itti.
ŞARKISINI KESMEDEN PERFORMANSINA DEVAM ETTİ
Güvenlik görevlisinin müdahalesini anında reddeden ünlü sanatçı, yaşadığı gerginliğe rağmen profesyonelliğinden ödün vermedi. Şarkısını bir an bile kesmeyen Tilbe, platform üzerinde kendi imkânlarıyla ayağa kalkarak ritmik hareketleriyle performansını sürdürdü.
Seyircilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, kısa sürede dijital platformlarda yayılarak viral oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Tilbe'nin bu hareketini sahne disiplini ve bağımsızlık tercihi olarak yorumlarken, bazıları tepkiyi fazla sert buldu.
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