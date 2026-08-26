Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Kayıp Şehir' ve 'Ömer' gibi dizilerde rol alan oyuncu Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor. 2022 yılında sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp hayatını birleştirdiği müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Fotoğraflar Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabından alınmıştır. BÜYÜYEN KARNIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ Süreci gözlerden uzak, doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden ve zamanının büyük kısmını eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde geçiren ünlü isim, sosyal medya kuralını bozdu. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu, eşi Emir Ersoy ile birlikte yer aldığı yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 4 aylık hamile olan Gökçe Bahadır'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.