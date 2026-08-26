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Beğeni butonu çöktü bebek göründü! 4 aylık hamile olan Gökçe Bahadır’dan tatil pozları

Yaprak Dökümü' dizisinin Leyla'sı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile hamilelik pozunu paylaştı. Anne olmak için gün sayan Bahadır'ın belirginleşen karnı ve mutluluğu binlerce beğeni topladı.

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Beğeni butonu çöktü bebek göründü! 4 aylık hamile olan Gökçe Bahadır’dan tatil pozları

Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Kayıp Şehir' ve 'Ömer' gibi dizilerde rol alan oyuncu Gökçe Bahadır, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor. 2022 yılında sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp hayatını birleştirdiği müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Fotoğraflar Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

BÜYÜYEN KARNIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Süreci gözlerden uzak, doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden ve zamanının büyük kısmını eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde geçiren ünlü isim, sosyal medya kuralını bozdu. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu, eşi Emir Ersoy ile birlikte yer aldığı yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 4 aylık hamile olan Gökçe Bahadır'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy.Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy.

Ünlü oyuncu, tatil karelerinin altına ise "Hadi gel biraz fotoğraf çekelim" notunu ekledi. Burcu Biricik, Cansu Tosun gibi ünlü isimler de meslektaşlarının paylaşımına kayıtsız kalmayarak beğeni yağdırdı.

Gökçe Bahadır'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.Gökçe Bahadır'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Anne olmaya hazırlanan Bahadır'ın "bebek göründü" dedirten paylaşımı kısa sürede dijital platformlarda gündem oldu. Çiftin doğal ve neşeli hallerine takipçilerinden ve magazin dünyasından binlerce tebrik mesajı yağdı.

Beğeni butonu çöktü bebek göründü! 4 aylık hamile olan Gökçe Bahadır’dan tatil pozları-5

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