Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış'tan sürpriz yakınlaşma: Mekanda samimi anlar çıkışta gizemli kaçış
Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş insanı Erdem Atalmış ile Arnavutköy’de eğlence turuna çıktı. Gece boyunca mekanda samimi dakikalar geçiren ikilinin mekan çıkışı ayrı ayrı ayrılması "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi:
Güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Aydoğan'ın, aralarında iş insanı Erdem Atalmış'ın da bulunduğu bir arkadaş grubuyla eğlence turuna çıktığı öğrenildi.
Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekanda samimi dakikalar yaşadı.
İkili, çıkışta ise dikkat çekmemek adına mekandan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Aydoğan ve Atalmış, herhangi bir açıklama yapmadan araçlarına binerek uzaklaştı.
İkilinin bu yakınlaşması, yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi.
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