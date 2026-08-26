CANLI YAYIN
Geri

Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış'tan sürpriz yakınlaşma: Mekanda samimi anlar çıkışta gizemli kaçış

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş insanı Erdem Atalmış ile Arnavutköy’de eğlence turuna çıktı. Gece boyunca mekanda samimi dakikalar geçiren ikilinin mekan çıkışı ayrı ayrı ayrılması "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış'tan sürpriz yakınlaşma: Mekanda samimi anlar çıkışta gizemli kaçış

Güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy'deydi.

Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Aydoğan'ın, aralarında iş insanı Erdem Atalmış'ın da bulunduğu bir arkadaş grubuyla eğlence turuna çıktığı öğrenildi.

Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekanda samimi dakikalar yaşadı.

Sümeyye AydoğanSümeyye Aydoğan

İkili, çıkışta ise dikkat çekmemek adına mekandan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Aydoğan ve Atalmış, herhangi bir açıklama yapmadan araçlarına binerek uzaklaştı.

İkilinin bu yakınlaşması, yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi.

Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı
SONRAKİ HABER

Jan Asya'nın bebeklik videosunu ilk kez paylaştı

 WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok
ÖNCEKİ HABER

WhatsApp kurucusunun 95 milyonluk yatı Bodrum’da
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler