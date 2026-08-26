Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış'tan sürpriz yakınlaşma: Mekanda samimi anlar çıkışta gizemli kaçış

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Aydoğan'ın, aralarında iş insanı Erdem Atalmış'ın da bulunduğu bir arkadaş grubuyla eğlence turuna çıktığı öğrenildi.

Sümeyye Aydoğan

İkili, çıkışta ise dikkat çekmemek adına mekandan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Aydoğan ve Atalmış, herhangi bir açıklama yapmadan araçlarına binerek uzaklaştı.

İkilinin bu yakınlaşması, yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi.