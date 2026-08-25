Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"

'Doktorlar' ve 'Lise Defteri' gibi dizilerle tanınan Yağmur Atacan, geçirdiği küçük bir kaza nedeniyle hastanelik oldu. Vücudunda oluşan ufak bir kesik sonrası doktor tavsiyesiyle tetanos aşısı olması gereken ünlü isim, tedavi için Çeşme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Fotoğraflar Yağmur Atacan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır. "KÖTÜ ŞEYLERİ SÖYLEDİĞİMİZ KADAR İYİLERİ DE SÖYLEYELİM" Gördüğü hızlı ve güler yüzlü muamele karşısında memnuniyetini gizleyemeyen Atacan, hastane çıkışında direksiyon başına geçmeden önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı.