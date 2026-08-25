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Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"

Ufak bir kaza sonrası Çeşme Devlet Hastanesi'ne giden ünlü oyuncu Yağmur Atacan, aldığı hizmete övgüler yağdırdı. Atacan, "Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" diyerek deneyimini paylaştı.

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Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"

'Doktorlar' ve 'Lise Defteri' gibi dizilerle tanınan Yağmur Atacan, geçirdiği küçük bir kaza nedeniyle hastanelik oldu. Vücudunda oluşan ufak bir kesik sonrası doktor tavsiyesiyle tetanos aşısı olması gereken ünlü isim, tedavi için Çeşme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Fotoğraflar Yağmur Atacan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Yağmur Atacan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

"KÖTÜ ŞEYLERİ SÖYLEDİĞİMİZ KADAR İYİLERİ DE SÖYLEYELİM"

Gördüğü hızlı ve güler yüzlü muamele karşısında memnuniyetini gizleyemeyen Atacan, hastane çıkışında direksiyon başına geçmeden önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"-3

Yayınladığı videoda sağlık çalışanlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, "Kötü şeylere sitem ediyoruz, güzel şeyleri de söyleyelim. Resepsiyondaki görevliden doktoruna ve hemşiresine kadar herkes çok ilgili ve pratikti" dedi.

Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"-4

DEVLET HASTANESİNE ÖVGÜ YAĞMURU

En son pandemi döneminde gittiği hastanenin yenilenen imkanlarına ve sunduğu konfora dikkat çeken Yağmur Atacan, devlet hastanelerindeki yüksek standarda vurgu yaptı.

Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"-5

Atacan, "Valla ben bu kadar iyi bir hizmet, bu kadar güler yüzlü insan ve rahat bir ortam beklemiyordum. Hakikaten süper olmuş. Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" diyerek Sağlık Bakanlığı'nı etiketledi.

Yağmur Atacan devlet hastanesinden video paylaştı: "Burası varken özele gidenin aklına şaşarım!"-6

YAĞMUR ATACAN'IN DEVLET HASTANESİ PAYLAŞIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Yağmur Atacan Çeşme Devlet Hastanesi'ne neden gitti?
Geçirdiği ufak bir kaza sonucu cildinde kesik oluşan Yağmur Atacan, tetanos aşısı olmak amacıyla Çeşme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
Yağmur Atacan devlet hastanesi hizmetini nasıl değerlendirdi?
Aşı sürecinin son derece pratik ve hızlı gerçekleştiğini belirten Atacan, personelin güler yüzlü tutumunu ve hastanenin yenilenen fiziki şartlarını övdü.
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