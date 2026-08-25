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Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı

Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay, kızının bebeklik döneminden daha önce yayımlamadığı eğlenceli bir videoyu takipçileriyle buluşturdu. Anne-kızın “Karga Karga Gak Dedi” şarkısını söylediği anları paylaşan Özay, gönderisine “Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?” notunu ekledi.

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Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı

Gupse Özay, kızının bebeklik döneminden daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Video Oynatma İkonu Gupse Özay'dan kızıyla eğlenceli paylaşım

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Gupse Özay'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Gupse Özay'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay'ın paylaşımında "Karga Karga Gak Dedi" şarkısı yer aldı. Ünlü oyuncu şarkıyı söylerken bazı bölümlerde sustu, kızı ise sözleri tamamladı.

Videonun ardından Özay'ın paylaşımına eklediği kısa not da gündeme geldi.

Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı-3

"GENETİK Mİ?" NOTUYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kızının sevimli ve yetenekli hallerini takipçileriyle buluşturan ünlü isim, paylaşımına "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düşerek mizahi yönünü bir kez daha konuşturdu. Şarkı söyleyen minik kızın neşeli tavırları kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı.

Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı-4

2020'DE EVLENİP 2022'DE ANNE-BABA OLMUŞLARDI

Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 senesinde gözlerden uzak, sade bir törenle nikah masasına oturan Gupse Özay, ilk annelik heyecanını 2022 yılında yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Jan Asya adını vererek hayatlarında yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.

Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı-5

GUPSE ÖZAY VE KIZININ PAYLAŞIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Gupse Özay kızının hangi videosunu ilk kez paylaştı?
Gupse Özay, kızı Jan Asya ile birlikte "Karga Karga Gak Dedi" şarkısını söyledikleri eğlenceli bebeklik videosunu sosyal medyada ilk kez takipçilerine sundu.
Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman anne-baba oldu?
2020 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, kızları Jan Asya'yı 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
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