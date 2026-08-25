Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı
Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay, kızının bebeklik döneminden daha önce yayımlamadığı eğlenceli bir videoyu takipçileriyle buluşturdu. Anne-kızın “Karga Karga Gak Dedi” şarkısını söylediği anları paylaşan Özay, gönderisine “Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?” notunu ekledi.
Gupse Özay, kızının bebeklik döneminden daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay'ın paylaşımında "Karga Karga Gak Dedi" şarkısı yer aldı. Ünlü oyuncu şarkıyı söylerken bazı bölümlerde sustu, kızı ise sözleri tamamladı.
Videonun ardından Özay'ın paylaşımına eklediği kısa not da gündeme geldi.
"GENETİK Mİ?" NOTUYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kızının sevimli ve yetenekli hallerini takipçileriyle buluşturan ünlü isim, paylaşımına "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düşerek mizahi yönünü bir kez daha konuşturdu. Şarkı söyleyen minik kızın neşeli tavırları kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı.
2020'DE EVLENİP 2022'DE ANNE-BABA OLMUŞLARDI
Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 senesinde gözlerden uzak, sade bir törenle nikah masasına oturan Gupse Özay, ilk annelik heyecanını 2022 yılında yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Jan Asya adını vererek hayatlarında yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.