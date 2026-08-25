Gupse Özay'dan sürpriz Jan Asya paylaşımı! "Genetik mi?" diyerek ilk kez yayınladı

Gupse Özay, kızının bebeklik döneminden daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay'ın paylaşımında "Karga Karga Gak Dedi" şarkısı yer aldı. Ünlü oyuncu şarkıyı söylerken bazı bölümlerde sustu, kızı ise sözleri tamamladı.

"GENETİK Mİ?" NOTUYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kızının sevimli ve yetenekli hallerini takipçileriyle buluşturan ünlü isim, paylaşımına "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düşerek mizahi yönünü bir kez daha konuşturdu. Şarkı söyleyen minik kızın neşeli tavırları kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı.