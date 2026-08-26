Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu: Kerem bebekle ilk poz geldi!
2016 yılında nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti, 9 ay boyunca sakladıkları ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Erkek bebek sahibi olan ünlü çift, minik oğullarına Kerem adını verdi. Ünlü çift, Kerem bebekle ilk pozlarını da sosyal medya hesaplarında yayınladı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Yıldırım ve İman Elbani'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan ünlü çift, ikinci kez anne ve baba oldu.
Bir erkek bebek sahibi olan ikili, oğullarına Kerem ismini verdi.
HAMİLELİĞİ 9 AY SAKLADILAR
Geçmişte yaşadıkları zorlu gebelik süreçleri nedeniyle özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı seçen çift, bu hamileliği de son ana kadar gizlemeyi başardı.
İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin kulislerinde büyük şaşkınlık yaratırken, haberin ardından paylaştıkları karnı burnunda pozlar kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Doğuma çok kısa bir süre kala sosyal medya hesaplarından kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçerek ortak bir paylaşım yapan çift, hayranlarına "Güzel haber (Good news)" notuyla müjdeli haberi duyurmuşlardı.
MİRAY ABLA OLDU
Londra'da tanışıp 2016 yılında görkemli düğünlerle hayatlarını birleştiren ünlü ikili, Kerem bebeğin doğumuyla birlikte dört kişilik bir aile oldu. Kızları Miray'ın abla olduğu bu mutlu gelişme, hem çiftin ailesini hem de sevenlerini sevince boğdu.
KEREM BEBEKLE İLK POZLAR!
Bebek müjdesini doğuma günler kala veren ünlü çift, oğullarıyla ilk pozunu geciktirmedi. Murat Yıldırım ve İman Elbani, sosyal medya hesaplarında ortak bir paylaşımda bulundu.
Ünlü çift, minik Kerem'le verdikleri aile pozunu peş peşe takipçileriyle paylaştı. Paylaşımın altına ise "Hoş geldin oğlumuz… Kerem" notu düşüldü.
Takipçileri ünle çifte tebrik mesajları yağdırırken Esra Erol, Deniz Baysal ve Cemre Baysel gibi ünlü isimlerden yorumlar da art arda geldi.
Deniz Baysal "Sağlıkla, mutlulukla büyüsün, bahtı güzel olsun inşallah" ifadelerini kullanırken Esra Erol nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi. Yıldırım'ın Güller ve Günahlar dizisindeki partneri Cemre Baysel ise "Maşallah" yorumunda bulundu.
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