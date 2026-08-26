Muhammed Salah miniklerin de idolü oldu: "Evde tüm gün şarkısını söylüyor"
Bordo-mavililerin dünya çapındaki transferi Muhammed Salah, performansı kadar oluşturduğu hayranlık kitlesiyle de gündemde. Ozan Tufan’ın oğlu Aren’den Ruslan Malinovskyi’nin kızı Olya’ya kadar minikler, Mısırlı yıldız için bestelenen şarkıları ezbere söylemeye başladı.
Trabzonspor'un büyük transferi Muhammed Salah, sadece büyüklerde değil çocuklarda da büyük hayranlık uyandırdı.
SALAH İÇİN YAPILAN ŞARKILAR EZBERLENDİ
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre özellikle Trabzonspor'da oynayan futbolcuların çocukları, Salah için yapılan şarkıları bile ezberledi.
"SÜREKLİ SALAH TEZAHÜRATLARI YAPIYOR"
Ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın oğlu Aren Tufan, önceki gün bahçede oynarken Salah'a tezahürat yaptı. Minik Aren'in bu hayranlığını fark eden babası hemen oğlunu Salah ile bir araya getirdi.
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, "Aren Muhammed Salah'ın büyük hayranı oldu. Evde sürekli Salah tezahüratları yapıyor. Salah ile bir araya gelince de çok mutlu oldu" dedi.
"ONUNLA İLGİLİ ŞARKILARI EZBERE BİLİYOR"
Trabzonspor'un yeni transferi Ukraynalı yıldız futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin kızı Olya da Salah hayranı çıktı. Olya, evde tüm gün Salah için yazılan şarkıları söyleyip videolarını izliyor.
Malinovskyi'nin eşi Roksana da bu durumla ilgili şöyle konuştu:
"Artık Olya'nın yeni bir yıldızı var. Salah'ı çok seviyor ve onunla ilgili şarkıları ezbere biliyor."
Son hali şaşırttı: Aldığı kilolar dikkat çekti
Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu