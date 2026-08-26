Muhammed Salah miniklerin de idolü oldu: "Evde tüm gün şarkısını söylüyor"

Trabzonspor'un büyük transferi Muhammed Salah, sadece büyüklerde değil çocuklarda da büyük hayranlık uyandırdı.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre özellikle Trabzonspor'da oynayan futbolcuların çocukları, Salah için yapılan şarkıları bile ezberledi.

Muhammed Salah ve Ozan Tufan'ın oğlu Aren Tufan

"SÜREKLİ SALAH TEZAHÜRATLARI YAPIYOR"

Ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın oğlu Aren Tufan, önceki gün bahçede oynarken Salah'a tezahürat yaptı. Minik Aren'in bu hayranlığını fark eden babası hemen oğlunu Salah ile bir araya getirdi.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, "Aren Muhammed Salah'ın büyük hayranı oldu. Evde sürekli Salah tezahüratları yapıyor. Salah ile bir araya gelince de çok mutlu oldu" dedi.