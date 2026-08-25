Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 20 yaşında: Feraye Tanyolaç’tan Hülya Avşar’ın yorumuna anında yanıt geldi!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. Eski eşler, delikanlılık çağına giren oğulları için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.

Kaya Çilingiroğlu'ndan nostaljik kareler.

Baba Kaya Çilingiroğlu ise çocukluk kolajının altına "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" yazarak takipçilerini duygulandırdı.