Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 20 yaşında: Feraye Tanyolaç’tan Hülya Avşar’ın yorumuna anında yanıt geldi!
Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya 20 yaşına girdi. Eski eşinin oğlunun doğum gününü unutmayan Hülya Avşar'ın paylaşımın altına yaptığı yorum ve Feraye Tanyolaç'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. Eski eşler, delikanlılık çağına giren oğulları için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.
Tanyolaç, oğluyla olan karesine "20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin" notunu düştü.
Baba Kaya Çilingiroğlu ise çocukluk kolajının altına "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" yazarak takipçilerini duygulandırdı.
HÜLYA AVŞAR SESSİZ KALMADI
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar da bu anlamlı güne kayıtsız kalmadı. Feraye Tanyolaç'ın paylaştığı kutlama gönderisinin altına samimi bir yorum bırakan Avşar kızı, "Mutlu yılları olsun daima" diyerek Hüseyin Kaya'nın yeni yaşını tebrik etti. Avşar'ın bu jesti kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.
FERAYE TANYOLAÇ'TAN ANINDA YANIT GELDİ
Hülya Avşar'ın centilmence yorumunu karşılıksız bırakmayan Feraye Tanyolaç ise Avşar'a "Aminn hep beraber" yanıtını vererek aralarındaki dostane ilişkiyi gözler önüne serdi.