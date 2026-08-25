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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 20 yaşında: Feraye Tanyolaç’tan Hülya Avşar’ın yorumuna anında yanıt geldi!

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya 20 yaşına girdi. Eski eşinin oğlunun doğum gününü unutmayan Hülya Avşar'ın paylaşımın altına yaptığı yorum ve Feraye Tanyolaç'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 20 yaşında: Feraye Tanyolaç’tan Hülya Avşar’ın yorumuna anında yanıt geldi!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. Eski eşler, delikanlılık çağına giren oğulları için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Tanyolaç, oğluyla olan karesine "20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin" notunu düştü.

Kaya Çilingiroğlu'ndan nostaljik kareler.Kaya Çilingiroğlu'ndan nostaljik kareler.

Baba Kaya Çilingiroğlu ise çocukluk kolajının altına "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" yazarak takipçilerini duygulandırdı.

Hülya Avşar.Hülya Avşar.

HÜLYA AVŞAR SESSİZ KALMADI

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar da bu anlamlı güne kayıtsız kalmadı. Feraye Tanyolaç'ın paylaştığı kutlama gönderisinin altına samimi bir yorum bırakan Avşar kızı, "Mutlu yılları olsun daima" diyerek Hüseyin Kaya'nın yeni yaşını tebrik etti. Avşar'ın bu jesti kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 20 yaşında: Feraye Tanyolaç’tan Hülya Avşar’ın yorumuna anında yanıt geldi!-5

FERAYE TANYOLAÇ'TAN ANINDA YANIT GELDİ

Hülya Avşar'ın centilmence yorumunu karşılıksız bırakmayan Feraye Tanyolaç ise Avşar'a "Aminn hep beraber" yanıtını vererek aralarındaki dostane ilişkiyi gözler önüne serdi.

Kaya Çilingiroğlu doğum günü kutlamasından bir kare yayınlamayı da ihmal etmedi.Kaya Çilingiroğlu doğum günü kutlamasından bir kare yayınlamayı da ihmal etmedi.

Feraye Tanyolaç Paylaşımı Hakkında Merak Edilenler
Hüseyin Kaya Çilingiroğlu kaç yaşına bastı?
Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya, 23 Ağustos'ta gerçekleşen kutlamayla 20 yaşına girdi.
Hülya Avşar, Feraye Tanyolaç'ın fotoğrafına ne yorum yaptı?
Hülya Avşar, Feraye Tanyolaç'ın oğlu için yaptığı kutlama paylaşımına "Mutlu yılları olsun daima" yazarak tebrikte bulundu, Tanyolaç ise bu yoruma "Aminn hep beraber" diyerek karşılık verdi.
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