Miray'a erkek kardeş geldi! Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu

Doğuma çok kısa bir süre kala sosyal medya hesaplarından kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçerek ortak bir paylaşım yapan çift, hayranlarına "Güzel haber (Good news)" notuyla müjdeli haberi duyurmuşlardı.

MİRAY ABLA OLDU

Londra'da tanışıp 2016 yılında görkemli düğünlerle hayatlarını birleştiren ünlü ikili, Kerem bebeğin doğumuyla birlikte dört kişilik bir aile oldu. Kızları Miray'ın abla olduğu bu mutlu gelişme, hem çiftin ailesini hem de sevenlerini sevince boğdu.