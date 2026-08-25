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Miray'a erkek kardeş geldi! Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu

2016 yılında nikah masasına oturan Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti, 9 ay boyunca sakladıkları ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Erkek bebek sahibi olan ünlü çift, minik oğullarına Kerem adını verdi.

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Miray'a erkek kardeş geldi! Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Yıldırım ve İman Elbani'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan ünlü çift, ikinci kez anne ve baba oldu.

Bir erkek bebek sahibi olan ikili, oğullarına Kerem ismini verdi.

Fotoğraflar Murat Yıldırım'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Murat Yıldırım'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

HAMİLELİĞİ 9 AY SAKLADILAR

Geçmişte yaşadıkları zorlu gebelik süreçleri nedeniyle özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı seçen çift, bu hamileliği de son ana kadar gizlemeyi başardı.

Çift oğulları Kerem'i kucaklarına alarak 4 kişilik bir aile oldu.Çift oğulları Kerem'i kucaklarına alarak 4 kişilik bir aile oldu.

İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin kulislerinde büyük şaşkınlık yaratırken, haberin ardından paylaştıkları karnı burnunda pozlar kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani, minik kızları Miray ile kamera karşısına geçti.Murat Yıldırım ve İman Elbani, minik kızları Miray ile kamera karşısına geçti.

Doğuma çok kısa bir süre kala sosyal medya hesaplarından kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçerek ortak bir paylaşım yapan çift, hayranlarına "Güzel haber (Good news)" notuyla müjdeli haberi duyurmuşlardı.

Miray'a erkek kardeş geldi! Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu-5

MİRAY ABLA OLDU

Londra'da tanışıp 2016 yılında görkemli düğünlerle hayatlarını birleştiren ünlü ikili, Kerem bebeğin doğumuyla birlikte dört kişilik bir aile oldu. Kızları Miray'ın abla olduğu bu mutlu gelişme, hem çiftin ailesini hem de sevenlerini sevince boğdu.

Miray'a erkek kardeş geldi! Murat Yıldırım ve İman Elbani ikinci kez anne baba oldu-6

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