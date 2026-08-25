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Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti

Nadir görülen kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Eskişehir'deki bir sıra gecesinde sahneye çıktı. Yakın dostu Yunus Bülbül'le şarkı söyleyen Erbil'in neşeli halleri kadar aldığı kilolar da dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süren sağlık sorunlarının ardından yeniden sevenleriyle buluştu. 69 yaşındaki ünlü şovmen, Eskişehir'de faaliyet gösteren bir ciğercide düzenlenen "Sıra Gecesi" organizasyonunda görüntülendi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Mekanda sahne alan yakın dostu Yunus Bülbül'ü yalnız bırakmayan Erbil, yoğun alkışlar eşliğinde mikrofonu eline alarak şarkılara eşlik etti.

Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti-3

SOSYAL MEDYADA "MALİ GERİ DÖNDÜ" YORUMLARI

Esprileri ve yüksek enerjisiyle eski günlerini aratmayan Erbil, geceye bilinen neşeli tavırlarıyla damga vurdu. Etkinlikten paylaşılan görüntülerin kısa sürede dijital platformlarda yayılmasıyla birlikte hayranları "Mali geri döndü" şeklinde destek mesajları yağdırdı.

Video Oynatma İkonu Mehmet Ali Erbil sahnelere döndü!

Uzun süre yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinden geçen ünlü ismin ayağa kalkıp sahne alması hayranlarını sevindirdi.

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali.İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali.

ALDIĞI KİLOLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

Hastalığının ağır seyrettiği dönemlerde ciddi miktarda kilo kaybı yaşayan usta şovmenin, son görüntülerinde belirgin şekilde kilo aldığı fark edildi. Özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki fiziksel değişim gözlerden kaçmazken, genel sağlık durumunun iyi ve neşesinin yerinde olması dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti-5

Mehmet Ali Erbil'in Son Durumu Hakkında Merak Edilenler
Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de nerede görüntülendi?
Mehmet Ali Erbil, Eskişehir'deki bir mekanda gerçekleştirilen Sıra Gecesi'nde dostu Yunus Bülbül ile birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi.
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, ne hastalığı var?
Nadir görülen kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve geçmişte uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun stabil olduğu, sahnedeki enerjik ve neşeli halleriyle dikkat çektiği görüldü.
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