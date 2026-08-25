Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl, ne hastalığı var?

Nadir görülen kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve geçmişte uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun stabil olduğu, sahnedeki enerjik ve neşeli halleriyle dikkat çektiği görüldü.