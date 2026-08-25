Mehmet Ali Erbil Eskişehir'de ciğercide ortaya çıktı! Son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti
Nadir görülen kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Eskişehir'deki bir sıra gecesinde sahneye çıktı. Yakın dostu Yunus Bülbül'le şarkı söyleyen Erbil'in neşeli halleri kadar aldığı kilolar da dikkat çekti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süren sağlık sorunlarının ardından yeniden sevenleriyle buluştu. 69 yaşındaki ünlü şovmen, Eskişehir'de faaliyet gösteren bir ciğercide düzenlenen "Sıra Gecesi" organizasyonunda görüntülendi.
Mekanda sahne alan yakın dostu Yunus Bülbül'ü yalnız bırakmayan Erbil, yoğun alkışlar eşliğinde mikrofonu eline alarak şarkılara eşlik etti.
SOSYAL MEDYADA "MALİ GERİ DÖNDÜ" YORUMLARI
Esprileri ve yüksek enerjisiyle eski günlerini aratmayan Erbil, geceye bilinen neşeli tavırlarıyla damga vurdu. Etkinlikten paylaşılan görüntülerin kısa sürede dijital platformlarda yayılmasıyla birlikte hayranları "Mali geri döndü" şeklinde destek mesajları yağdırdı.
Uzun süre yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinden geçen ünlü ismin ayağa kalkıp sahne alması hayranlarını sevindirdi.
ALDIĞI KİLOLAR GÖZLERDEN KAÇMADI
Hastalığının ağır seyrettiği dönemlerde ciddi miktarda kilo kaybı yaşayan usta şovmenin, son görüntülerinde belirgin şekilde kilo aldığı fark edildi. Özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki fiziksel değişim gözlerden kaçmazken, genel sağlık durumunun iyi ve neşesinin yerinde olması dikkat çekti.