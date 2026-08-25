Buse Terim yeni yaşını sevgilisi Batu Son'la kutladı: "Gel bakalım 36"

Terim mesajının devamında ise, "Gel bakalım 36… Bu sene bizi hangi maceralar, hangi güzellikler bekliyor? Hepsini doya doya yaşayalım" ifadelerini kullandı.

10 yıllık evliliğinin ardından Batu Son ile yeni bir ilişkiye başlayan Terim, birlikteliklerini geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014 yılında yaptığı evliliği 2024'te sona erdirmişti. Çiftin bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI"

Buse Terim, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Batu Son ile nasıl tanıştıklarını da anlatmıştı.

Terim, "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık. O yüzden Baby On The Fest'in hayatımda artık manevi olarak ayrı bir yeri var. Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullanmıştı.

36. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla karşılayan Buse Terim'in doğum günü paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.