Buse Terim yeni yaşını sevgilisi Batu Son'la kutladı: "Gel bakalım 36"
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 36. yaş gününü sevgilisi Batu Son ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Konsept bir parti düzenleyen Terim, geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken yeni yaşına “Gel bakalım 36” sözleriyle seslendi.
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 36. yaşına sevgilisi Batu Son ve yakın arkadaşlarının katıldığı özel bir kutlamayla girdi.
RENKLİ VE ÇİÇEKLİ DOĞUM GÜNÜ KONSEPTİ
Renkli ve çiçekli detayların öne çıktığı konsept bir parti düzenleyen Terim, doğum günü gecesinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ŞAHANE BİR GECEYLE KARŞILADIK YENİ YAŞIMI"
Yeni yaşını sevdikleriyle karşılayan Buse Terim, paylaşımında mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Hoş geldin 36'ncı yaşım! Sevdiğimle, dostlarımla; çok eğlendiğimiz, çok sarıldığımız, bolca dilek tuttuğumuz, bağıra çağıra şarkılar söylediğimiz şahane bir geceyle karşıladık yeni yaşımı."
"GEL BAKALIM 36"
Terim mesajının devamında ise, "Gel bakalım 36… Bu sene bizi hangi maceralar, hangi güzellikler bekliyor? Hepsini doya doya yaşayalım" ifadelerini kullandı.
YENİ AŞKINI GEÇEN YIL DUYURMUŞTU
Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014 yılında yaptığı evliliği 2024'te sona erdirmişti. Çiftin bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.
10 yıllık evliliğinin ardından Batu Son ile yeni bir ilişkiye başlayan Terim, birlikteliklerini geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.
"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI"
Buse Terim, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Batu Son ile nasıl tanıştıklarını da anlatmıştı.
Terim, "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık. O yüzden Baby On The Fest'in hayatımda artık manevi olarak ayrı bir yeri var. Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullanmıştı.
36. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla karşılayan Buse Terim'in doğum günü paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.