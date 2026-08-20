Sibel Can’ın çay bardağına benzetilen kostümü ve sahne kararı dikkat çekti: Seyirciye mesafe!

Ünlü sanatçının vücut hatlarını öne çıkaran ve kendine özgü detaylar taşıyan elbisesi, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sibel Can'ın şıklığını ve zarafetini överek kıyafeti çok yakıştırırken, bazı kullanıcılar ise elbisenin kesimini ve formunu "ince belli çay bardağına" benzeterek esprili yorumlarda bulundu.

SİBEL CAN SAHNEYE MESAFE KOYUYOR! Öte yandan ünlü şarkıcının kilosunu gizlemek için konserlerde ilginç bir yöntem kullandığı ve cep telefonuyla görüntü alınmasını istemediği öne sürüldü. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre usta sanatçı, bundan böyle sahnede seyircisini kısaca selamladıktan hemen sonra ön kısımdan geri çekilecek ve performansını sahnenin daha gerisinde sürdürecek.