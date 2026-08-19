Sefo ile Çağla Boz evleniyor mu? Evlilik teklifi iddiasının perde arkası ortaya çıktı
Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz'un evlilik yolunda olduğu iddiası magazin gündemine damga vurmuştu. Havai fişeklerin patladığı gecede yaşananların ardından sessizliğini bozan Boz, evlilik teklifinin gerçek olmadığını açıkladı: “Şakaydı. Demet abla ‘Hadi ortalığı karıştıralım’ dedi, karıştırdı.”
"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
EVLİLİK İDDİALARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Ünlü rapçinin bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Çağla Boz ile evleneceği öne sürülmüş, çiftin yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu bir gecede yaşananlar iddiaları güçlendirmişti.
ROMANTİK TEKLİF GÜNDEM OLMUŞTU
Havai fişeklerin patladığı gecede yaşanan sürpriz, kısa sürede "Sefo, Çağla Boz'a evlilik teklif etti" şeklinde yorumlandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı iddiaları da gündeme geldi.
Ancak olayın perde arkası Çağla Boz'un açıklamasıyla ortaya çıktı.
"ŞAKAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRDIK"
Evlilik teklifi iddialarına açıklık getiren Çağla Boz, yaşananların tamamen şaka amaçlı olduğunu söyledi.
Boz, "Şakaydı. Orada havai fişekler patlıyordu. Demet abla 'Hadi bir ortalığı karıştıralım' dedi, karıştırdı. Hem çok yakın arkadaşız hem sevgiliyiz" ifadelerini kullandı.
Çiftin ilişkisi devam ederken, Çağla Boz'un açıklamasıyla şimdilik evlilik iddiaları da rafa kalkmış oldu.