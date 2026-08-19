Sefo ile Çağla Boz evleniyor mu? Evlilik teklifi iddiasının perde arkası ortaya çıktı

"Bonita", "Yerinde Dur", "Kördüğüm" ve "Rest" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

Çağla Boz (Fotoğraflar 2. Sayfa ve sosyal medyadan alınmıştır.)

EVLİLİK İDDİALARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ünlü rapçinin bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Çağla Boz ile evleneceği öne sürülmüş, çiftin yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu bir gecede yaşananlar iddiaları güçlendirmişti.