Gözlerden uzak aşk safaride görüntülendi: Yasemin Yazıcı sevgilisi Onur Tuna ile Afrika'da!

Öyle ki Onur Tuna, Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü "Güzel sevgilim…" notuyla kutlayarak bu mutlu beraberliği resmen ilan etmişti.

TANIŞMALARINA ALPEREN DUYMAZ VESİLE OLDU

Gözde çiftin aşk hikayesinin perde arkası da oldukça merak ediliyordu. İkilinin "Son Yaz" dizisinin çekim döneminde, ortak arkadaşları olan oyuncu Alperen Duymaz aracılığıyla tanıştıkları ortaya çıkmıştı. Arkadaşlıkla başlayan bu süreç, zamanla güçlü bir aşka dönüştü.

Tanzanya'nın vahşi doğasında unutulmaz anlar biriktiren Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna'nın keyifli ve neşeli halleri, hayranları tarafından tebrik ve beğeni yağmuruna tutuldu.