Gözlerden uzak aşk safaride görüntülendi: Yasemin Yazıcı sevgilisi Onur Tuna ile Afrika'da!
2022 yılından bu yana gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna çifti, rotayı Afrika'ya çevirdi. Sevgilisi Onur Tuna ile Tanzanya'da safariye çıkan Yasemin Yazıcı, renkli tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Ekranların sevilen isimleri Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı, yoğun geçen çalışma temposunun ardından tatile çıktı. 2022 yazından bu yana aşklarını gözlerden uzak ancak mutlu bir şekilde sürdüren ünlü çift, bu kez Tanzanya'nın eşsiz doğasını keşfetmeye karar verdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Yasemin Yazıcı, sevgilisi Onur Tuna ile birlikte çıktığı safari turundan özel fotoğraflar paylaştı. Doğal yaşamın içinde fil, zürafa ve zebraların arasında çekilen karelerini yayınlayan Yazıcı'nın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
FİLİPİNLER'DEN TANZANYA'YA UZANAN AŞK
İkilinin 2022 yazında başlayan birliktelikleri, ilk olarak birlikte gittikleri Filipinler tatilinden paylaştıkları karelerle ortaya çıkmıştı. Gözlerden uzak bir tatil planlamalarına rağmen sosyal medyada paylaştıkları benzer arka planlı fotoğraflarla aşk söylentilerini alevlendiren çift, kısa süre sonra ilişkilerini kabul etmişti.
Öyle ki Onur Tuna, Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü "Güzel sevgilim…" notuyla kutlayarak bu mutlu beraberliği resmen ilan etmişti.
TANIŞMALARINA ALPEREN DUYMAZ VESİLE OLDU
Gözde çiftin aşk hikayesinin perde arkası da oldukça merak ediliyordu. İkilinin "Son Yaz" dizisinin çekim döneminde, ortak arkadaşları olan oyuncu Alperen Duymaz aracılığıyla tanıştıkları ortaya çıkmıştı. Arkadaşlıkla başlayan bu süreç, zamanla güçlü bir aşka dönüştü.
Tanzanya'nın vahşi doğasında unutulmaz anlar biriktiren Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna'nın keyifli ve neşeli halleri, hayranları tarafından tebrik ve beğeni yağmuruna tutuldu.