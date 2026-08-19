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Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da verdiği konserde hem şarkıları hem de tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle geceye damga vurdu. Ünlü sanatçının farklı tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken, kombini ince belli çay bardağına benzetildi.

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Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!

Geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlayan Türk müziğinin usta ismi Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı gecede sevilen eserlerini seslendiren ünlü sanatçı, güçlü canlı performansı ve bitmeyen enerjisiyle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!-2

Konser boyunca "Padişah", "Kanasın", "Lale Devri" ve son dönemin popüler parçası "Bize Kaldı" gibi klasikleşmiş ve yeni şarkılarını seslendiren sanatçıya, amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.

Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!-3

SAHNE KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Marmaris gecesinde sahne enerjisi kadar tercih ettiği farklı ve iddialı kombinle de dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, konser sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Video Oynatma İkonu Sibel Can'ın sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü

Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!-4

Ünlü sanatçının vücut hatlarını öne çıkaran ve kendine özgü detaylar taşıyan elbisesi, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sibel Can'ın şıklığını ve zarafetini överek kıyafeti çok yakıştırırken, bazı kullanıcılar ise elbisenin kesimini ve formunu "ince belli çay bardağına" benzeterek esprili yorumlarda bulundu.

Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!-5

MERAK EDİLENLER
Sibel Can son konserini nerede verdi?
Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluşarak konser vermiştir.
Sibel Can'ın sahne kıyafeti sosyal medyada neye benzetildi?
Sanatçının farklı kesime sahip sahne kıyafeti bazı takipçileri tarafından "ince belli çay bardağına" benzetilmiştir.
Sibel Can kaç yaşına girdi?
Usta sanatçı Sibel Can geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlamıştır.
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