Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da verdiği konserde hem şarkıları hem de tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle geceye damga vurdu. Ünlü sanatçının farklı tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken, kombini ince belli çay bardağına benzetildi.
Geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlayan Türk müziğinin usta ismi Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı gecede sevilen eserlerini seslendiren ünlü sanatçı, güçlü canlı performansı ve bitmeyen enerjisiyle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.
Konser boyunca "Padişah", "Kanasın", "Lale Devri" ve son dönemin popüler parçası "Bize Kaldı" gibi klasikleşmiş ve yeni şarkılarını seslendiren sanatçıya, amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.
SAHNE KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Marmaris gecesinde sahne enerjisi kadar tercih ettiği farklı ve iddialı kombinle de dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, konser sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Ünlü sanatçının vücut hatlarını öne çıkaran ve kendine özgü detaylar taşıyan elbisesi, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sibel Can'ın şıklığını ve zarafetini överek kıyafeti çok yakıştırırken, bazı kullanıcılar ise elbisenin kesimini ve formunu "ince belli çay bardağına" benzeterek esprili yorumlarda bulundu.
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