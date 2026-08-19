Kıyafeti olay oldu: Sibel Can’ın kombinine ince belli çay bardağı benzetmesi!

Konser boyunca "Padişah", "Kanasın", "Lale Devri" ve son dönemin popüler parçası "Bize Kaldı" gibi klasikleşmiş ve yeni şarkılarını seslendiren sanatçıya, amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.