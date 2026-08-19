Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evlilik sorusuna şaşırtan tepki
Bebek'te bir güzellik salonundan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile ilgili soruları yanıtladı. İlişkisinde her şeyin yolunda olduğunu belirten güzel oyuncu, evlilik soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi.
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik salonundan çıkarken görüntülendi.
MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim" dedi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Ardından aracına binen oyuncu, Mert Demir'le birlikteliği hakkındaki sorulara, "Her şey yolunda" yanıtını verdi.Bebek'te görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan evlilik sorularına sessiz yanıt
EVLİLİK SORULARINA GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ
Evlilik soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetinen Sarıkaya, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.
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