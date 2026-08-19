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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evlilik sorusuna şaşırtan tepki

Bebek'te bir güzellik salonundan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile ilgili soruları yanıtladı. İlişkisinde her şeyin yolunda olduğunu belirten güzel oyuncu, evlilik soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi.

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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evlilik sorusuna şaşırtan tepki

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik salonundan çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın son hali (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Serenay Sarıkaya'nın son hali (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim" dedi.

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evlilik sorusuna şaşırtan tepki-3

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ardından aracına binen oyuncu, Mert Demir'le birlikteliği hakkındaki sorulara, "Her şey yolunda" yanıtını verdi.

Video Oynatma İkonu Bebek'te görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan evlilik sorularına sessiz yanıt

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evlilik sorusuna şaşırtan tepki-4

EVLİLİK SORULARINA GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

Evlilik soruları karşısında ise sadece gülümsemekle yetinen Sarıkaya, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

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