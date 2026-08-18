Stres mi yorgunluk mu? Pelin Akil'den korkutan sağlık itirafı: "Bir bilgisi olan var mı?"
Sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Pelin Akil, tam 1 aydır aralıksız devam eden fiziksel rahatsızlığını açıklayarak takipçilerini endişelendirdi. Sol gözündeki sıkıntıdan dert yanan ünlü isim, sosyal medyadan yardım istedi.
Rol aldığı dizi ve film projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pelin Akil, bu kez üzen bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve renkli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorununu açıklayarak yardım çağrısında bulundu.
"1 AYDIR SOL GÖZÜM SEYİRİYOR"
Sol gözünde 1 aydır kesintisiz devam eden bir seyirme olduğunu belirten Akil, durumun normale göre çok uzun sürdüğünü vurguladı. Yaşadığı huzursuzluğu dile getiren oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün gözümün seyirmesinin 1. ayı. 1 aydır sol gözüm seyiriyor, her gün... O kadar rahatsız edici bir şey ki. Yorgunluk, stres, ekran süresinin uzunluğu vs. diyor ama bu kadar uzun sürmemeliydi. Bir bilgisi olan var mı, bu kadar uzun neden olur, ne yapmalıyım?"
TAKİPÇİLERİNDEN TAVSİYE İSTEDİ
Göz seyirmesinin arkasında yatan nedenleri araştıran ve uzmanların yorgunluk ile stres uyarılarına rağmen sürecin uzamasından kaygı duyan ünlü isim, çareyi takipçilerine danışmakta buldu.
Tam 1 aydır her gün aynı sıkıntıyla güne uyandığını aktaran Akil'in bu paylaşımı üzerine hayranlarından binlerce geçmiş olsun mesajı geldi.