Stres mi yorgunluk mu? Pelin Akil'den korkutan sağlık itirafı: "Bir bilgisi olan var mı?"

Rol aldığı dizi ve film projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pelin Akil, bu kez üzen bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve renkli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorununu açıklayarak yardım çağrısında bulundu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"1 AYDIR SOL GÖZÜM SEYİRİYOR"

Sol gözünde 1 aydır kesintisiz devam eden bir seyirme olduğunu belirten Akil, durumun normale göre çok uzun sürdüğünü vurguladı. Yaşadığı huzursuzluğu dile getiren oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gözümün seyirmesinin 1. ayı. 1 aydır sol gözüm seyiriyor, her gün... O kadar rahatsız edici bir şey ki. Yorgunluk, stres, ekran süresinin uzunluğu vs. diyor ama bu kadar uzun sürmemeliydi. Bir bilgisi olan var mı, bu kadar uzun neden olur, ne yapmalıyım?"

Oyuncu Pelin Akil sol gözündeki rahatsızlığı açıkladı