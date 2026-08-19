Beşiktaş transferi Vlahovic’in lüks tutkusu: Bileğinde 54 milyon TL taşıyor

966 BİN EURO'LUK KOLEKSİYON

Bu saat, lüks koleksiyonun yalnızca açılış parçası. Sırp golcünün koleksiyonundaki Richard Mille tam 430 bin Euro, Audemars Piguet Royal Oak ise 240 bin Euro değerinde.

Ayrıca 110 bin Euro'luk Patek Philippe Nautilus ve 100 bin Euro değerinde bir Rolex Daytona'ya sahip olan Dušan Vlahovi'in sadece bu beş saatinin toplam değeri tam 966 bin Euro (yaklaşık 54 milyon TL) yapıyor.