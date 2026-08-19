Beşiktaş transferi Vlahovic’in lüks tutkusu: Bileğinde 54 milyon TL taşıyor
Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ederek büyük sükse yarattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, İstanbul'a adım atar atmaz lüks saat tutkusuyla gündem oldu. Karşılama töreninde bileğindeki 86 bin Euro'luk Patek Philippe marka saatiyle dikkat çeken yıldız futbolcunun; Richard Mille, Rolex ve Audemars Piguet gibi dev markalardan oluşan 5 parçalık özel saat koleksiyonunun toplam değerinin yaklaşık 1 milyon Euro (54 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın İtalyan devi Juventus'tan kadrosuna katarak yılın en büyük transfer çalımına imza attığı Sırp santrafor Dusan Vlahovic, İstanbul'a adım atar atmaz sadece futboluyla değil, lüks tutkusuyla da gündemin zirvesine oturdu.
BİLEĞİNDEKİ LÜKS DETAY
Havalimanında kendisini karşılayan binlerce siyah-beyazlı taraftara üçlü çektiren golcü oyuncunun, Beşiktaş formasıyla verdiği ilk pozlarda bileğindeki lüks detay dikkatli gözlerden kaçmadı.
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre tam bir lüks saat gurmesi ve koleksiyoneri olan Vlahovic'in sadece bileğinde taşıdığı saatlerin toplam değeri dudak uçuklatıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic lüks tutkusuyla gündemde! Sırp yıldızın 5 parçalık saat koleksiyonunun toplam değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi buldu.
SPOR VE LÜKSÜ BİR ARAYA GETİREN İKONİK MODEL
Beşiktaş taraftarıyla buluştuğu ilk gün Vlahovic'in bileğinde, spor ve lüksü bir araya getiren ikonik Patek Philippe Aquanaut modeli vardı.
18 ayar pembe altın kasası, kahverengi kadranı ve "Tropical" olarak bilinen özel kompozit spor kayışıyla dikkat çeken bu şaheserin güncel piyasa değeri tam 86 bin Euro...
966 BİN EURO'LUK KOLEKSİYON
Bu saat, lüks koleksiyonun yalnızca açılış parçası. Sırp golcünün koleksiyonundaki Richard Mille tam 430 bin Euro, Audemars Piguet Royal Oak ise 240 bin Euro değerinde.
Ayrıca 110 bin Euro'luk Patek Philippe Nautilus ve 100 bin Euro değerinde bir Rolex Daytona'ya sahip olan Dušan Vlahovi'in sadece bu beş saatinin toplam değeri tam 966 bin Euro (yaklaşık 54 milyon TL) yapıyor.
Mercan Köşk 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
Serenay Sarıkaya Mert Demir sorularına yanıt verdi