Berkay ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba oldu! Mihre bebek dünyaya geldi

Mihre ne demek?

Çiftin üçüncü kızlarına verdiği Mihre ismi de merak konusu oldu. Farsça kökenli isimlerden biri olan Mihre, "güneş ışığı", "aydınlık" ve "parlaklık" anlamlarıyla ilişkilendiriliyor.

İsim, mecazi olarak ise güneşin yaydığı sıcaklık ve yaşam enerjisini çağrıştırıyor. "Işık saçan" ve "parıldayan" şeklinde de yorumlanan Mihre, Türkiye'de kız çocuklarına verilen ancak görece az rastlanan isimler arasında bulunuyor.