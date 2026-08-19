Berkay ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba oldu! Mihre bebek dünyaya geldi
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin Mihre adını verdikleri kızları saat 11.00'de dünyaya geldi. Berkay Şahin, doğum sonrası eşi ve üç kızıyla çektirdiği ilk aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlendiği Özlem Ada Şahin'den müjdeli haber geldi.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE-BABA OLDULAR
Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunan çift, üçüncü çocuklarını sağlıkla kucaklarına aldı.
Çiftin üçüncü kızları Mihre, bugün saat 11.00'de dünyaya geldi. Mihre'nin doğumuyla birlikte Berkay Şahin üçüncü kez baba, Özlem Ada Şahin ise üçüncü kez anne oldu.
İLK AİLE POZUNU PAYLAŞTI
Berkay Şahin, kızlarının dünyaya gelişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü şarkıcı, doğumun ardından eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla verdiği aile pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.
Berkay Şahin paylaşımında, "Üçüncü kızımız Mihre bugün saat 11.00'de dünyaya gözlerini açtı. Allah'ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık... Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın..." ifadelerini kullandı.
Mihre bebeğin dünyaya gelmesinin ardından çiftin paylaşımına sevenlerinden ve sanat dünyasındaki dostlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.
ÜÇ KIZLARI OLDU
2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, ilk kez 2017 yılında kızları Arya'nın doğumuyla anne-baba olmuştu.
Çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Mihre'nin de aileye katılmasıyla Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, üç kızlarıyla birlikte beş kişilik bir aile oldu.
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