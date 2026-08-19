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Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!

6 Şubat 2026 tarihinde babası Aydoğan Demir'in vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gözyaşlarına boğdu. Babasıyla çocukluk yıllarına ait sarıldıkları bir kareyi yayınlayan genç oyuncu, "Çok özledim babacığım" notuyla yürekleri dağladı.

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Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!

Ünlü oyuncu Birsu Demir, 6 Şubat 2026 tarihinde babası Aydoğan Demir'i kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Vefat haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran ve şair Özdemir Asaf'ın "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin..." dizeleriyle duygusal bir veda mesajı yayınlayan ünlü isim, paylaşımına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu eklemişti.

Fotoğraflar Birsu Demir'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Birsu Demir'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Babasının vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen acısı taptaze olan ünlü oyuncu, sosyal platformdaki son hamlesiyle takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.

Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!-3

"ÇOK ÖZLEDİM BABACIĞIM"

Babasının yokluğuna alışmaya çalışan Birsu Demir, Instagram hikaye bölümünden babası Aydoğan Demir ile çocukluk yıllarında çekilmiş sarıldıkları özel bir fotoğraf karesini paylaştı.

Fotoğrafın üzerine "Çok özledim babacığım" notunu düşen genç oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak hayranlarını ve sevenlerini derinden etkiledi.

Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!-4

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Aylar geçse de baba hasretini dile getirmekten çekinmeyen Birsu Demir'in yürek yakan paylaşımı sonrası, sosyal medya kullanıcıları ve oyuncu dostları genç isme yeniden taziye ve destek mesajları ileterek acısını paylaştı.

Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!-5

MERAK EDİLENLER
Birsu Demir'in babası ne zaman ve kim vefat etti?
Birsu Demir'in babası Aydoğan Demir, 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
Birsu Demir babası için son olarak ne paylaştı?
Birsu Demir, babasıyla çocukluk yıllarında sarıldıkları bir fotoğraf karesini "Çok özledim babacığım" notuyla paylaşmıştır.
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