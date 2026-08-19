Görenlerin boğazı düğümlendi: Birsu Demir'den babasına özlem dolu paylaşım!

Ünlü oyuncu Birsu Demir, 6 Şubat 2026 tarihinde babası Aydoğan Demir'i kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Vefat haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran ve şair Özdemir Asaf'ın "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin..." dizeleriyle duygusal bir veda mesajı yayınlayan ünlü isim, paylaşımına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu eklemişti.

Fotoğraflar Birsu Demir'in sosyal medya hesabından alınmıştır. Babasının vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen acısı taptaze olan ünlü oyuncu, sosyal platformdaki son hamlesiyle takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.