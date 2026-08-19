Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!
Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2024 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinden bebek müjdesi geldi. Sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafını paylaşarak hamilelik haberini duyuran çifte tebrik mesajları yağdı.
Yer aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ve Ağustos 2024'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyordu. Örnek gösterilen çift, bu kez takipçilerini heyecanlandıran büyük bir müjde verdi.
Ünlü oyuncu Beril Pozam ve eşi Ersin Arıcı, anne ve baba olmaya hazırlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları özel bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
"AİLEMİZ BÜYÜYOR" DUYGUSAL NOTUYLA İLAN ETTİLER
Bebek heyecanını takipçileriyle paylaşan ikili, bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerindeki buzdolabına yapıştırdıkları anın karesini yayınladı. Pozam ve Arıcı paylaşımın altına, "Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek mutluluklarını ifade etti.
Kısa sürede dijital platformların ve magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.
ÜNLÜ DOSTLARINDAN TEBRİK YAĞMURU GELDİ
Çiftin bu mutlu anına sanat dünyasından yakın dostları da kayıtsız kalmadı. İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler, sosyal medya üzerinden yaptıkları tebrik mesajlarıyla Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin sevincine ortak oldu.