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Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2024 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinden bebek müjdesi geldi. Sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafını paylaşarak hamilelik haberini duyuran çifte tebrik mesajları yağdı.

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Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!

Yer aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ve Ağustos 2024'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyordu. Örnek gösterilen çift, bu kez takipçilerini heyecanlandıran büyük bir müjde verdi.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Ünlü oyuncu Beril Pozam ve eşi Ersin Arıcı, anne ve baba olmaya hazırlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları özel bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!-3

"AİLEMİZ BÜYÜYOR" DUYGUSAL NOTUYLA İLAN ETTİLER

Bebek heyecanını takipçileriyle paylaşan ikili, bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerindeki buzdolabına yapıştırdıkları anın karesini yayınladı. Pozam ve Arıcı paylaşımın altına, "Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek mutluluklarını ifade etti.

Kısa sürede dijital platformların ve magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!-4

ÜNLÜ DOSTLARINDAN TEBRİK YAĞMURU GELDİ

Çiftin bu mutlu anına sanat dünyasından yakın dostları da kayıtsız kalmadı. İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler, sosyal medya üzerinden yaptıkları tebrik mesajlarıyla Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin sevincine ortak oldu.

Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!-5

MERAK EDİLENLER
Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?
Ünlü çift, Ağustos 2024 tarihinde evlenmiştir.
Beril Pozam hamilelik haberini nasıl duyurdu?
Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları bir fotoğraf karesiyle hamilelik haberini duyurmuştur.
Hamilelik paylaşımına hangi ünlü isimler tebrik mesajı attı?
İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü oyuncular ve şarkıcılar çifte tebrik mesajı göndermiştir.
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