Ultrason fotoğrafını buzdolabına yapıştırdılar: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan bebek müjdesi!

Yer aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ve Ağustos 2024'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyordu. Örnek gösterilen çift, bu kez takipçilerini heyecanlandıran büyük bir müjde verdi.

Ünlü oyuncu Beril Pozam ve eşi Ersin Arıcı, anne ve baba olmaya hazırlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları özel bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR" DUYGUSAL NOTUYLA İLAN ETTİLER

Bebek heyecanını takipçileriyle paylaşan ikili, bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerindeki buzdolabına yapıştırdıkları anın karesini yayınladı. Pozam ve Arıcı paylaşımın altına, "Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek mutluluklarını ifade etti.

Kısa sürede dijital platformların ve magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.