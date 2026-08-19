WhatsApp konuşmalarını yayınladı! Bahar Candan babasının mesajlarını ifşaladı: “Zihinsel engelli gibi...”
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, babası Prof. Dr. Hakan Candan ile yaptığı özel WhatsApp yazışmalarını takipçileriyle paylaştı. Kaybolan bir kart nedeniyle yaşanan tartışmada babasının kullandığı sert ifadeler kısa sürede gündeme oturdu.
Sosyal platformlarda yaptığı hareketlerle sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez aile içi bir yazışmayı kamuoyunun bilgisine sundu. Babası Prof. Dr. Hakan Candan ile aralarında geçen mesajlaşmanın ekran görüntüsünü kişisel hesabından yayınlayan Candan, dijital ortamda geniş bir yankı uyandırdı.
Paylaşılan WhatsApp iletilerinde, kaybolduğu anlaşılan bir kart üzerinden çıkan diyalog dikkat çekti. Baba Hakan Candan'ın kızına yönelik sergilediği sitemkâr ve sert tutum, takipçilerin en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.
"ZİHİNSEL ENGELLİ GİBİ..." SÖZLERİYLE SERT UYARDI
Yayınlanan ekran görüntüsünde Prof. Dr. Hakan Candan'ın kızına uyarılarda bulunduğu görüldü. Kartın bulunması ve teslim edilmesi sürecine dair talimatlar veren Hakan Candan, yazışmada şu sert ifadeleri kullandı:
"Kartı da kaybetme artık, zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen. Önce müdüre mesaj at sonra o olmasa bile birisine bırakır."
ABLA ACISININ ARDINDAN PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR
Yakın zamanda ablası Nihal Candan'ın kaybıyla zorlu bir süreçten geçen Bahar Candan, sosyal mecralardaki dikkat çekici paylaşımlarını sürdürüyor. Babasının diyaloglarını tereddütsüz şekilde ifşalayan genç ismin bu hamlesi, takipçileri tarafından farklı açılardan değerlendirildi.
Gündemdeki yerini koruyan bu diyalog ekran görüntüsü, kısa sürede farklı platformlarda yayılarak tartışma konusu oldu.