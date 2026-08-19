WhatsApp konuşmalarını yayınladı! Bahar Candan babasının mesajlarını ifşaladı: “Zihinsel engelli gibi...”

Sosyal platformlarda yaptığı hareketlerle sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez aile içi bir yazışmayı kamuoyunun bilgisine sundu. Babası Prof. Dr. Hakan Candan ile aralarında geçen mesajlaşmanın ekran görüntüsünü kişisel hesabından yayınlayan Candan, dijital ortamda geniş bir yankı uyandırdı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. Paylaşılan WhatsApp iletilerinde, kaybolduğu anlaşılan bir kart üzerinden çıkan diyalog dikkat çekti. Baba Hakan Candan'ın kızına yönelik sergilediği sitemkâr ve sert tutum, takipçilerin en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.