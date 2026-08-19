10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!
Yeni projesinin çekimleri nedeniyle Kapadokya’da bulunan ünlü oyuncu Burcu Özberk, setten kalan zamanını bölgeyi keşfederek değerlendiriyor. Yöresel bir mekanda oklavanın başına geçen 36 yaşındaki oyuncu, yufka açtığı doğal halleriyle sosyal medyada büyük sempati topladı.
Güneşin Kızları projesiyle yakaladığı ivmeyi sürdüren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yeni dizisinin çekim maratonu için Kapadokya'ya giden oyuncu, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.
Instagram'da 10,6 milyonluk dev bir takipçi kitlesi bulunan 36 yaşındaki ünlü isim, bölge turu sırasında yerel kültüre uyum sağladı. Kapadokya'nın otantik atmosferini gezen Özberk, samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
OKLAVANIN BAŞINA GEÇTİ
Kapadokya gezisi sırasında yöresel bir ortama konuk olan ünlü oyuncu, tezgahın başına geçerek oklavayı eline aldı. Kendi elleriyle yufka açan Özberk, o anları ölümsüzleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Mutfaktaki hünerlerini sergilediği neşeli anları paylaşan ünlü oyuncunun bu doğal kareleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Takipçileri, oyuncunun samimi ve mütevazı haline binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Özberk için "Eline her şey yakışıyor", "10 parmağında 10 marifet" yorumlarında bulundu.