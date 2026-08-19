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10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!

Yeni projesinin çekimleri nedeniyle Kapadokya’da bulunan ünlü oyuncu Burcu Özberk, setten kalan zamanını bölgeyi keşfederek değerlendiriyor. Yöresel bir mekanda oklavanın başına geçen 36 yaşındaki oyuncu, yufka açtığı doğal halleriyle sosyal medyada büyük sempati topladı.

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10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!

Güneşin Kızları projesiyle yakaladığı ivmeyi sürdüren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yeni dizisinin çekim maratonu için Kapadokya'ya giden oyuncu, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.

Fotoğraflar Burcu Özberk'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Burcu Özberk'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Instagram'da 10,6 milyonluk dev bir takipçi kitlesi bulunan 36 yaşındaki ünlü isim, bölge turu sırasında yerel kültüre uyum sağladı. Kapadokya'nın otantik atmosferini gezen Özberk, samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!-3

OKLAVANIN BAŞINA GEÇTİ

Kapadokya gezisi sırasında yöresel bir ortama konuk olan ünlü oyuncu, tezgahın başına geçerek oklavayı eline aldı. Kendi elleriyle yufka açan Özberk, o anları ölümsüzleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu.

Video Oynatma İkonu Oyuncu Burcu Özberk Kapadokya'da yufka açtı

10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!-4

Mutfaktaki hünerlerini sergilediği neşeli anları paylaşan ünlü oyuncunun bu doğal kareleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Takipçileri, oyuncunun samimi ve mütevazı haline binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!-5

Sosyal medya kullanıcıları, Özberk için "Eline her şey yakışıyor", "10 parmağında 10 marifet" yorumlarında bulundu.

10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!-6

MERAK EDİLENLER
Burcu Özberk neden Kapadokya'da bulunuyor?
Burcu Özberk, yer aldığı yeni dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunmaktadır.
Burcu Özberk kaç yaşındadır?
Ünlü oyuncu Burcu Özberk 36 yaşındadır.
Burcu Özberk'in sosyal medyada kaç takipçisi var?
Burcu Özberk'in Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.
Burcu Özberk hangi dizisiyle tanınmıştır?
Özberk, "Güneşin Kızları" dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
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