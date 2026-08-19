10 parmağında 10 marifet: Burcu Özberk Kapadokya'da oklavayı eline alıp yufka açtı!

Güneşin Kızları projesiyle yakaladığı ivmeyi sürdüren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yeni dizisinin çekim maratonu için Kapadokya'ya giden oyuncu, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.