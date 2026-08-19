"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!
Ekranların sevilen ismi Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından 22 yaşındaki hallerine ait kolaj bir fotoğraf yayınladı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun gençlik yıllarındaki doğal görünümü, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Başta "Muhteşem Yüzyıl" olmak üzere "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Gecenin Kraliçesi" gibi projelerdeki rolleriyle adından söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal platform paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından hayranlarını geçmişe götüren ünlü isim, gençlik dönemine ait özel bir kareyi paylaştı.
44 yaşındaki oyuncu, arşivinden çıkardığı 22 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede geniş etkileşim alan paylaşım, dijital dünyanın en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.
DOĞALLIĞI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Örgülü saçları, sade makyajı ve doğal duruşunun ön planda olduğu kolaj fotoğrafta Uzerli'nin gençlik enerjisi gözlerden kaçmadı. "22 years old" etiketiyle yayınladığı karelerde masum güzelliğini sergileyen oyuncu, yıllar içerisindeki değişimiyle yorum alanlarını hareketlendirdi.
Hayranları, ünlü ismin zamana meydan okuyan güzelliğine vurgu yaparken, fotoğraf karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.