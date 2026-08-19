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"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!

Ekranların sevilen ismi Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından 22 yaşındaki hallerine ait kolaj bir fotoğraf yayınladı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun gençlik yıllarındaki doğal görünümü, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!

Başta "Muhteşem Yüzyıl" olmak üzere "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Gecenin Kraliçesi" gibi projelerdeki rolleriyle adından söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal platform paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından hayranlarını geçmişe götüren ünlü isim, gençlik dönemine ait özel bir kareyi paylaştı.

Fotoğraflar Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.)Fotoğraflar Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.)

44 yaşındaki oyuncu, arşivinden çıkardığı 22 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede geniş etkileşim alan paylaşım, dijital dünyanın en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!-3

DOĞALLIĞI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Örgülü saçları, sade makyajı ve doğal duruşunun ön planda olduğu kolaj fotoğrafta Uzerli'nin gençlik enerjisi gözlerden kaçmadı. "22 years old" etiketiyle yayınladığı karelerde masum güzelliğini sergileyen oyuncu, yıllar içerisindeki değişimiyle yorum alanlarını hareketlendirdi.

"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!-4

Hayranları, ünlü ismin zamana meydan okuyan güzelliğine vurgu yaparken, fotoğraf karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!-5

MERAK EDİLENLER
Meryem Uzerli kaç yaşındaki halini paylaştı?
Meryem Uzerli, kişisel sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline ait fotoğrafları paylaşmıştır.
Meryem Uzerli kaç yaşındadır?
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 44 yaşındadır.
Meryem Uzerli hangi dizilerle tanınmaktadır?
Meryem Uzerli; "Muhteşem Yüzyıl", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Gecenin Kraliçesi" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.
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