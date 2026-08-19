"Muhteşem Yüzyıl" öncesi hali şaşırttı: Meryem Uzerli’den 22 yaş pozu!

Başta "Muhteşem Yüzyıl" olmak üzere "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Gecenin Kraliçesi" gibi projelerdeki rolleriyle adından söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal platform paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından hayranlarını geçmişe götüren ünlü isim, gençlik dönemine ait özel bir kareyi paylaştı.