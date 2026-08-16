Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle poz verdi! Görenler benzerlikleri karşısında şaşırdı
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile İstanbul Boğazı'nda keyifli bir gün geçirdi. Kardeşiyle çekilen fotoğraflarını “Benim canım, diğer yarım” notuyla paylaşan 38 yaşındaki oyuncunun gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.
"Deniz Yıldızı", "Kara Sevda", "Rüya" ve "Zemheri" gibi yapımlarla tanınan Hazal Filiz Küçükköse, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
ÖNCE YEMEK SONRA BOĞAZ TURU
Özel hayatından kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşan Küçükköse, kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile bir araya geldi.
İkiz kardeşler birlikte önce keyifli bir yemek yedi, ardından İstanbul Boğazı'nda tura çıktı.
BOL BOL OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİLER
Boğaz turunun tadını çıkaran Hazal Filiz Küçükköse ile Deniz Küçükköse Çiftçi, gün boyunca bol bol objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu da kardeşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"BENİM CANIM DİĞER YARIM"
Küçükköse, ikiziyle verdiği pozlara "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.
İkilinin fotoğrafları kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi görürken, ikiz kardeşlerin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.
BENZERLİKLERİ HER DEFASINDA GÜNDEM OLUYOR
Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşiyle yaptığı paylaşımlar daha önce de sosyal medyada ilgi görmüştü.
Ünlü oyuncunun son paylaşımında da iki kardeşin benzerliği takipçilerinin dikkatini çekti.