Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı
Ünlü sanatçı Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Sarayiçi’ndeki Ağa Köşkü’nde kıyılırken, Ümit Besen’in Bodrum’daki konseri nedeniyle uçağına yetişemediği ve törene katılamadığı öğrenildi.
Ünlü sanatçı Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Edirne'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
YATTA EĞLENCENİN ARDINDAN EDİRNE'DE KUTLAMA
Edirne Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Ezgi Besen ile Erbek'in nikahı, Sarayiçi'nde bulunan Ağa Köşkü'nde kıyıldı.
Çift, geçtiğimiz hafta İstanbul'daki yakınları için düzenlenen yat eğlencesinin ardından düğün kutlamalarını Edirne'de sürdürdü.
DAVET BAHÇESİNDE DÜZENLENEN SADE TÖREN
Nikahın ardından davetliler, kentteki bir davet bahçesinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.
ÜMİT BESEN NİKAHA KATILAMADI
İstanbul'daki kutlamaya ev sahipliği yapan Ümit Besen'in ise kızının Edirne'deki nikahına katılamadığı öğrenildi.
Konser programı nedeniyle Bodrum'da bulunan sanatçının, Edirne'ye gelmek için bineceği uçağa yetişemediği ve bu nedenle törende yer alamadığı belirtildi.