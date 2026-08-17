Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı

EZGİ BESEN KİMDİR?

Ümit Besen'in iki kızından biri olan Ezgi Besen, İstanbul Barosu'nda avukatlık yaptıktan sonra hâkimlik mesleğine geçti. Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görev yapan Besen, son Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Safranbolu'ya atandı.