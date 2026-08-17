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Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı

Ünlü sanatçı Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Sarayiçi’ndeki Ağa Köşkü’nde kıyılırken, Ümit Besen’in Bodrum’daki konseri nedeniyle uçağına yetişemediği ve törene katılamadığı öğrenildi.

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Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı

Ünlü sanatçı Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Edirne'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek'in düğününden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek'in düğününden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YATTA EĞLENCENİN ARDINDAN EDİRNE'DE KUTLAMA

Edirne Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Ezgi Besen ile Erbek'in nikahı, Sarayiçi'nde bulunan Ağa Köşkü'nde kıyıldı.

Çift, geçtiğimiz hafta İstanbul'daki yakınları için düzenlenen yat eğlencesinin ardından düğün kutlamalarını Edirne'de sürdürdü.

Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı-3

DAVET BAHÇESİNDE DÜZENLENEN SADE TÖREN

Nikahın ardından davetliler, kentteki bir davet bahçesinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı-4

ÜMİT BESEN NİKAHA KATILAMADI

İstanbul'daki kutlamaya ev sahipliği yapan Ümit Besen'in ise kızının Edirne'deki nikahına katılamadığı öğrenildi.

Konser programı nedeniyle Bodrum'da bulunan sanatçının, Edirne'ye gelmek için bineceği uçağa yetişemediği ve bu nedenle törende yer alamadığı belirtildi.

Ümit Besen’in hakim kızı Ezgi Besen dünyaevine girdi: Babası töreni kaçırdı-5

EZGİ BESEN KİMDİR?
Ümit Besen'in iki kızından biri olan Ezgi Besen, İstanbul Barosu'nda avukatlık yaptıktan sonra hâkimlik mesleğine geçti. Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görev yapan Besen, son Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Safranbolu'ya atandı.
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