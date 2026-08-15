Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Ölüm nedeni belli oldu!
Haber Spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
Haber Spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti. Gültekin'in acı haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
ACI HABERİ KLİNİĞİ DUYURDU
Gültekin'in kliniğinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadelerine yer verildi.
Veda mesajının devamında ise "Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" denildi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği ortaya çıktı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Op. Dr. Özlem Gültekin'in cenazesi, İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Gültekin'in cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2019 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin ile televizyon sunucusu ve haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan ikilinin karşılıklı boşanma davası açtığı biliniyordu.
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