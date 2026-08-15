Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Ölüm nedeni belli oldu!

2019 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin ile televizyon sunucusu ve haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan ikilinin karşılıklı boşanma davası açtığı biliniyordu.