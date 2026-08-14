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23 yıl sonra gelen buluşma! Lise Defteri'nin yıldızları Ece Erken ile Emre Altuğ Çeşme'de bir araya geldi

Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Lise Defteri'nin başrol oyuncuları Emre Altuğ ve Ece Erken, yıllar sonra Çeşme'de bir araya geldi. Nostaljik buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Erken'in yayınladığı kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

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23 yıl sonra gelen buluşma! Lise Defteri'nin yıldızları Ece Erken ile Emre Altuğ Çeşme'de bir araya geldi

2003-2004 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran ekran projesi Lise Defteri, oyuncu kadrosuyla geniş bir kitleye ulaşmıştı. Dizide 'Kerim' karakterine hayat veren ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 'Nil' rolünü üstlenen sunucu Ece Erken, yıllar sonra tatil beldesi Çeşme'de yeniden buluştu.

Fotoğraflar Ece Erken'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Ece Erken'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"2003'TEN BU YANA... 23 YIL GEÇMİŞ"

Ece Erken, eski rol arkadaşı Emre Altuğ ile çekildiği nostalji dolu anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımında dizideki eski bir karesi ile Çeşme'deki güncel fotoğrafını yan yana getiren ünlü sunucu, gönderisine "2003'ten bu yana... 23 yıl geçmiş" notunu düştü.

23 yıl sonra gelen buluşma! Lise Defteri'nin yıldızları Ece Erken ile Emre Altuğ Çeşme'de bir araya geldi-3

Fotoğrafta yer alan "2003: Lise Defteri" ve "2026: Hayat Defteri..." ifadeleri dikkat çekti. YYayınlanan bu kare, yapımın hayranları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.

23 yıl sonra gelen buluşma! Lise Defteri'nin yıldızları Ece Erken ile Emre Altuğ Çeşme'de bir araya geldi-4

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Lise Defteri dizisi ne zaman yayınlandı?
Lise Defteri dizisi 2003-2004 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanmıştır.
Lise Defteri'nde Emre Altuğ ve Ece Erken hangi rolleri canlandırıyordu?
Dizide Emre Altuğ 'Kerim', Ece Erken ise 'Nil' karakterini canlandırmaktaydı.
Emre Altuğ ve Ece Erken nerede bir araya geldi?
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki ünlü isim Çeşme'de buluşmuştur.
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