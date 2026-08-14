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Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Yurtçu ile ilgili haberlerin ardından rol arkadaşlarıyla kampa gitti. Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar ile doğada vakit geçiren oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı.

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Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olduğu haberleriyle konuşulan Deniz Baysal, kafa toplamak için soluğu kampta aldı. Ünlü oyuncu, Ege doğasında geçirdiği anları takipçilerine aktardı.

Video Oynatma İkonu Boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım!

(Fotoğraflar Deniz Baysal'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Deniz Baysal'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

SET ARKADAŞLIĞI DIŞARIYA TAŞINDI

Dizide birlikte rol aldığı Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar ile kamp yapan Baysal, arkadaş grubuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı-3

İKİNCİ SEZON ÖNCESİ MOLA

Yeni sezon çekimleri başlamadan hemen önce bir araya gelen ekip, yoğun çalışma temposu öncesinde dinlenmeyi tercih etti. Oyunculardan gelen kamp kareleri kısa sürede etkileşim aldı.

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı-4

NELER OLDU?

Geçen haftalarda Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmek üzere mahkemeye başvurmaya hazırlandıkları yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Evlilikleri boyunca aşklarını her fırsatta dile getiren ve basının karşısına hep el ele çıkan ünlü çiftin yollarını ayırmak istedikleri öğrenildi.

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı-5

İddiaya göre, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açan Baysal, evi de terk etti. Ayrıca Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği belirtilirken, bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görüleceği öne sürüldü. Konuya ilişkin taraflardan resmî bir açıklama ise bulunmuyor.

Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı-6

MERAK EDİLENLER
Deniz Baysal kiminle evli?
Deniz Baysal, 2019 yılında müzisyen Barış Yurtçu ile evlenmiştir.
Deniz Baysal hangi dizide oynuyor?
Deniz Baysal, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Esme karakterini canlandırmaktadır.
Deniz Baysal kimlerle kampa gitti?
Rol arkadaşları Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar ile kampa gitmiştir.
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