Eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasındaydı! Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı

Geçen haftalarda Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmek üzere mahkemeye başvurmaya hazırlandıkları yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Evlilikleri boyunca aşklarını her fırsatta dile getiren ve basının karşısına hep el ele çıkan ünlü çiftin yollarını ayırmak istedikleri öğrenildi.

İddiaya göre, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açan Baysal, evi de terk etti. Ayrıca Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği belirtilirken, bu nedenle boşanma davasının çekişmeli olarak görüleceği öne sürüldü. Konuya ilişkin taraflardan resmî bir açıklama ise bulunmuyor.