Minik Ali büyüdü! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın Çeşme tatilinden kalpleri ısıtan aile pozları
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve minik oğlu Ali ile birlikte çıktığı Çeşme tatilinden renkli kareler paylaştı. Yakışıklı oyuncunun Sarıtaş’ın oğlu Ali ile sahilde oynadığı eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tolga Sarıtaş, tatil kareleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2024 yılının haziran ayında modacı Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan ve Eylül 2025'te ilk kez baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, rotasını Çeşme'ye çevirdi.
Oğulları Ali'nin doğumuyla babalık duygusunu tadan Sarıtaş, Ege'nin gözde tatil beldesinde çekilen neşeli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Minik Ali'yle oyunlar oynayıp sahil turuna çıkan ünlü oyuncunun "mutlu aile" tablosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Eşi Zeynep Mayruk ve oğlu Ali ile sarılarak poz veren Tolga Sarıtaş'ın bu paylaşımına hayranları kayıtsız kalmadı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına "Allah nazarlardan korusun", "Çok güzel bir aile oldunuz" yorumlarında bulundu.
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