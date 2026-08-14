Minik Ali büyüdü! Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın Çeşme tatilinden kalpleri ısıtan aile pozları

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tolga Sarıtaş, tatil kareleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2024 yılının haziran ayında modacı Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan ve Eylül 2025'te ilk kez baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, rotasını Çeşme'ye çevirdi.