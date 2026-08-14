CANLI YAYIN
Geri

10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene’nin, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yaklaşık 10 aydır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iddia edildi. İkilinin sete çıkmadan önce baş başa tatil yaptığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!

14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 4 Eylül 2025'te tek celsede boşanan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, ayrılığın ardından hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Boşandıktan bir ay sonra adı estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılan ancak o dönem dedikoduları reddeden Ergene'nin özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

İzzet Özilhan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kulislerde konuşulmaya başlanan Yasemin Ergene ve Karaca Başaran ilişkisi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. (Fotoğraflar Yasemin Ergene'nin ve Karaca Başaran'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.) İzzet Özilhan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kulislerde konuşulmaya başlanan Yasemin Ergene ve Karaca Başaran ilişkisi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. (Fotoğraflar Yasemin Ergene'nin ve Karaca Başaran'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Yasemin Ergene ve Prof. Dr. Karaca Başaran hakkındaki aşk dedikodularının gerçek olduğunu belirtti.

16 yıl aradan sonra yeniden oyunculuk mesleğine geri dönen Yasemin Ergene'nin, yoğun çekim maratonu öncesinde Prof. Dr. Karaca Başaran ile baş başa tatile gittiği iddia edildi.16 yıl aradan sonra yeniden oyunculuk mesleğine geri dönen Yasemin Ergene'nin, yoğun çekim maratonu öncesinde Prof. Dr. Karaca Başaran ile baş başa tatile gittiği iddia edildi.

Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Çifte yakın bir kaynaktan öğrendim ki, dedikodusu yaklaşık 10 ay önce çıkan Yasemin Ergene-Karaca Başaran aşkı gerçekmiş ve o zamandan beri de devam ediyormuş. Hatta 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene, sete çıkmadan önce geçen ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa tatil yapmış.

Aşk iddialarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana birlikte görüntü vermeyen ikili, ilişkilerini basından tamamen uzak tutmayı başardı.Aşk iddialarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana birlikte görüntü vermeyen ikili, ilişkilerini basından tamamen uzak tutmayı başardı.

Yasemin Ergene, geçen yıl bu dedikodu çıktığında 'taze dul' olduğu için yalanlamasını ve aşkını gizli yaşamasını anlıyorum ama halen bu gizem niye? Neden hala aşkını gizli kapaklı yaşıyor anlamadım.

10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!-5

Diğer yandan aşkları konuşulmaya başlamasının üstünden 10 ay geçmesine rağmen hiç açık vermemeleri de büyük başarı. Şimdiye kadar ne bir arada görüldüler ne de tek kare fotoğrafları çekilebildi. Demek ki neymiş; istersen aşkını gizleyebilir ve yakalanmazmışsın!"

10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!-6

MERAK EDİLENLER
Yasemin Ergene'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Karaca Başaran kimdir?
Prof. Dr. Karaca Başaran, estetik ve plastik cerrahi alanında tanınan bir tıp uzmanıdır.
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan ne zaman boşandı?
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini 4 Eylül 2025 tarihinde tek celsede sonlandırmıştır.
“Hak, hukuk, adalet” diyen Berna Laçin’in 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü konuştu: “Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu”
SONRAKİ HABER

25 yıl yanında çalıştım hakkımı vermeden kovdu
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler