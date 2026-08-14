10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!
İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene’nin, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yaklaşık 10 aydır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı iddia edildi. İkilinin sete çıkmadan önce baş başa tatil yaptığı öne sürüldü.
14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 4 Eylül 2025'te tek celsede boşanan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, ayrılığın ardından hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Boşandıktan bir ay sonra adı estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılan ancak o dönem dedikoduları reddeden Ergene'nin özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Yasemin Ergene ve Prof. Dr. Karaca Başaran hakkındaki aşk dedikodularının gerçek olduğunu belirtti.
Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Çifte yakın bir kaynaktan öğrendim ki, dedikodusu yaklaşık 10 ay önce çıkan Yasemin Ergene-Karaca Başaran aşkı gerçekmiş ve o zamandan beri de devam ediyormuş. Hatta 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene, sete çıkmadan önce geçen ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa tatil yapmış.
Yasemin Ergene, geçen yıl bu dedikodu çıktığında 'taze dul' olduğu için yalanlamasını ve aşkını gizli yaşamasını anlıyorum ama halen bu gizem niye? Neden hala aşkını gizli kapaklı yaşıyor anlamadım.
Diğer yandan aşkları konuşulmaya başlamasının üstünden 10 ay geçmesine rağmen hiç açık vermemeleri de büyük başarı. Şimdiye kadar ne bir arada görüldüler ne de tek kare fotoğrafları çekilebildi. Demek ki neymiş; istersen aşkını gizleyebilir ve yakalanmazmışsın!"