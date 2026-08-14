10 aylık sır ilişki: Yasemin Ergene gönlünü ünlü estetikçiye kaptırdı!

Yasemin Ergene, geçen yıl bu dedikodu çıktığında 'taze dul' olduğu için yalanlamasını ve aşkını gizli yaşamasını anlıyorum ama halen bu gizem niye? Neden hala aşkını gizli kapaklı yaşıyor anlamadım.

Diğer yandan aşkları konuşulmaya başlamasının üstünden 10 ay geçmesine rağmen hiç açık vermemeleri de büyük başarı. Şimdiye kadar ne bir arada görüldüler ne de tek kare fotoğrafları çekilebildi. Demek ki neymiş; istersen aşkını gizleyebilir ve yakalanmazmışsın!"