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Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”

Geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ahu Yağtu ile meslektaşı Bora Cengiz, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştıkları romantik kareyle kutladı.

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Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz cephesinde aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak ama doludizgin sürdüren ünlü oyuncu çift, ilişkilerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Fotoğraflar Ahu Yağtu'nun ve Bora Cengiz'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.Fotoğraflar Ahu Yağtu'nun ve Bora Cengiz'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. İkilinin uyumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”-3

"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Araba içerisinde çekildikleri siyah-beyaz fotoğraf karesini hesabından yayınlayan Bora Cengiz, paylaşımına eklediği gül emojisi ve "İlk sene-i devriyemiz" notuyla aşkını ilan etti. Ahu Yağtu da bu paylaşımı kendi profiline taşıdı.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”-4

ESKİ DEFTERLER KAPANMIŞTI

Ahu Yağtu, 2012 yılında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl oğlu Kemal'i kucağına almıştı. 2013'te Yılmaz ile evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, aradığı mutluluğu meslektaşı Bora Cengiz'de buldu.

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”-5

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Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz kimdir?
Bora Cengiz, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra müzisyenliğiyle de tanınan başarılı bir oyuncudur.
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ne zamandır birlikte?
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ilişkilerinde 1 yılı geride bırakmışlardır.
Ahu Yağtu'nun çocuğu var mı, babası kim?
Evet, Ahu Yağtu'nun 2012 yılında evlendiği Cem Yılmaz ile olan evliliğinden Kemal adında bir oğlu vardır.
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