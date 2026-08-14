Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”

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Bora Cengiz, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra müzisyenliğiyle de tanınan başarılı bir oyuncudur.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ilişkilerinde 1 yılı geride bırakmışlardır.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz ne zamandır birlikte?

Ahu Yağtu'nun çocuğu var mı, babası kim?

Evet, Ahu Yağtu'nun 2012 yılında evlendiği Cem Yılmaz ile olan evliliğinden Kemal adında bir oğlu vardır.