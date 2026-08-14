Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den aşk dolu yıl dönümü paylaşımı: “İlk sene-i devriyemiz!”
Geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ahu Yağtu ile meslektaşı Bora Cengiz, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştıkları romantik kareyle kutladı.
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz cephesinde aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak ama doludizgin sürdüren ünlü oyuncu çift, ilişkilerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.
İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. İkilinin uyumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ" NOTUYLA PAYLAŞTI
Araba içerisinde çekildikleri siyah-beyaz fotoğraf karesini hesabından yayınlayan Bora Cengiz, paylaşımına eklediği gül emojisi ve "İlk sene-i devriyemiz" notuyla aşkını ilan etti. Ahu Yağtu da bu paylaşımı kendi profiline taşıdı.
ESKİ DEFTERLER KAPANMIŞTI
Ahu Yağtu, 2012 yılında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl oğlu Kemal'i kucağına almıştı. 2013'te Yılmaz ile evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, aradığı mutluluğu meslektaşı Bora Cengiz'de buldu.