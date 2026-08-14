25 yıllık çalışanından "Hak Hukuk Adalet" diyen Berna Laçin’e şok suçlama: "Beş kuruş vermeden kapıya koydu"
Sosyal medyada adalet ve hak savunuculuğu rolleriyle dikkat çeken Berna Laçin’in, aynı hassasiyeti kendi hayatında uygulamadığı ortaya çıktı. 25 yıl boyunca yanında çalışan Osman Ersözlü, ünlü oyuncunun kendisi dahil 26 kişinin hakkını vermeden işten çıkardığını ifade etti.
Bir dönemin ünlü oyuncusu Berna Laçin, uzun süredir sanat dünyasından uzak bir hayat sürüyor.
FARKLI BİR İMAJ ÇİZİYOR
Ancak Laçin, şöhretini sosyal medyada sürdürmeye çalışıyor. Her olayda bir anda ortaya atılan oyuncu, halkı yönlendirmeye çalışıyor.
Sürekli "hak, hukuk, adalet" savunuculuğu yapan sözde demokrat Laçin, dijital ortamda çizmeye çalıştığı imajı kendi hayatına yansıtamıyor.
"BEŞ KURUŞ VERMEDEN BENİ KAPIYA KOYDU"
Berna Laçin'in çalışanlarına karşı adaletsiz bir tutum sergilediğini 25 yıl boyunca yanında olan emektar Osman Ersözlü açıkladı.
Ersözlü, ünlü oyuncunun gerçek yüzünü anlattı:
"Kendisi güzel olabilir ama içi kötüdür. Bir de onu benden dinleyin. 25 yıl yanında çalıştım. Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu. Yanında 26 kişi çalıştı. Hiçbirine hakkını vermedi."
Biran Damla Yılmaz soruları yanıtsız bıraktı
Bahar Şahin radikal imaj değişimiyle tanınmaz halde