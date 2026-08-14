25 yıllık çalışanından "Hak Hukuk Adalet" diyen Berna Laçin’e şok suçlama: "Beş kuruş vermeden kapıya koydu"

Osman Ersözlü'nün sosyal medya yorumu

"BEŞ KURUŞ VERMEDEN BENİ KAPIYA KOYDU"

Berna Laçin'in çalışanlarına karşı adaletsiz bir tutum sergilediğini 25 yıl boyunca yanında olan emektar Osman Ersözlü açıkladı.

Ersözlü, ünlü oyuncunun gerçek yüzünü anlattı:

"Kendisi güzel olabilir ama içi kötüdür. Bir de onu benden dinleyin. 25 yıl yanında çalıştım. Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu. Yanında 26 kişi çalıştı. Hiçbirine hakkını vermedi."