Evlilik yolundan mahkeme salonuna! Biran Damla Yılmaz’a eski sevgilisinden ağır suçlamalar: Soruları yanıtsız bıraktı

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Aydın, ünlü oyuncunun Almanya'da oturum izin alabilmek adına "sahte evrak düzenlediğini" öne sürerek şikayette bulunmuş; ayrıca Yılmaz'ın 144 bin Euro'luk estetik borcu yüzünden Hamburg'da hakkında yakalama kararı olduğu iddiası magazin gündemini sarsmıştı.

Biran Damla Yılmaz ve Abdurrahman Aydın

ESKİ SEVGİLİ SORULARINA SESSİZLİK

Hakkında çıkan bu ciddi iddialar karşısında net bir tavır sergileyen Biran Damla Yılmaz, polemiklerden uzak kalmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin suçlamaları yöneltilince, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessizliğini korudu ve hızla oradan uzaklaştı.

Olayın perde arkasında ise adli süreç tüm hızıyla devam ediyor. Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada estetik iddiasının aslında kadın sağlığıyla ilgili bir durumdan saptırıldığını belirtmiş, avukatları da karşı atağa geçmişti.