Evlilik yolundan mahkeme salonuna! Biran Damla Yılmaz’a eski sevgilisinden ağır suçlamalar: Soruları yanıtsız bıraktı
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın hakkında çıkardığı sahte evrak ve estetik borcu iddiaları sorulan ünlü oyuncu, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek sessizliğini korudu.
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gece Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
ESTETİK BORCU VE SAHTECİLİK İDDİALARI
Karşısında muhabirleri görünce soruları yanıtlayan güzel oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Basın mensupları, Yılmaz'a eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın gündeme bomba gibi düşen iddialarını hatırlattı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Aydın, ünlü oyuncunun Almanya'da oturum izin alabilmek adına "sahte evrak düzenlediğini" öne sürerek şikayette bulunmuş; ayrıca Yılmaz'ın 144 bin Euro'luk estetik borcu yüzünden Hamburg'da hakkında yakalama kararı olduğu iddiası magazin gündemini sarsmıştı.
ESKİ SEVGİLİ SORULARINA SESSİZLİK
Hakkında çıkan bu ciddi iddialar karşısında net bir tavır sergileyen Biran Damla Yılmaz, polemiklerden uzak kalmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin suçlamaları yöneltilince, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessizliğini korudu ve hızla oradan uzaklaştı.
Olayın perde arkasında ise adli süreç tüm hızıyla devam ediyor. Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada estetik iddiasının aslında kadın sağlığıyla ilgili bir durumdan saptırıldığını belirtmiş, avukatları da karşı atağa geçmişti.
MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Abdurrahman Aydın'ın resmi evrakta sahtecilik yaptığını ve güzel oyuncudan şantajla para koparmaya çalıştığını saptadıklarını açıklayan avukatlar, asıl suçlunun Aydın olduğunu belirterek hukuki süreç başlatmıştı.
Abdurrahman Aydın ile bir dönem evlenmeyi düşünen Biran Damla Yılmaz, şimdi mahkemede karşı karşıya gelecek.
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